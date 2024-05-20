AI機器人題材夯！所羅門股價收138元再創高、今年已上漲253%
AI指標廠輝達本週將公布財報以及舉辦法說會，市場關注輝達會如何看待後市表現，再加上下個月將舉行COMPUTEX，輝達執行長黃仁勳將再度來台發表演說，在市場預期的氣氛之下，機器人概念指標股所羅門今（20）日股價再度走高，終場上漲6元或4.55%，來到138元，成交量也爆出10.5萬張大量。
記者陳郁柔／台北報導
輝達將於美國時間22日盤後後公告財報，同時將舉行法說會，到時後將會釋出第一季財報及未來營運展望，分析師預估，截至4月28日，輝達營收約245.1億美元，年增高達241%，調整後每股盈餘5.58美元，年增412%。若以輝達1999年上市首季為7100萬美元來推算，比較市場預估的2024年首季營收245.1億美元，輝達上市26年營收成長逾340倍。
此外，輝達執行長黃仁勳將在6月2日在台大體育館舉行COMPUTEX展前演講，將分享人工智慧時代如何帶動全球新工業革命的發展，預計將會釋出更多AI未來願景，加上對於機器人生態系的布局。
因此，機器人概念股股價預熱上攻，指標股之一的所羅門今日全天在盤上震盪，一度上漲12.5元或9%，逼近漲停價位、來到144.5元，終場則是上漲6元或4.55%，收在138元，股價再創歷史收盤新高。所羅門在今年第一季大漲85%，4月接續大漲40.68%，5月以來截至今日再漲35.29%，今年以來累計上漲將近253%。
所羅門今年第一季毛利率22.11%、年增0.55%，稅後淨利3595.5萬元、年減5.36%，每股稅後盈餘（EPS）0.21 元、年減4.55%。不過法人也示警，所羅門短期仍缺乏基本面支撐，投資人追高宜留意套牢風險。