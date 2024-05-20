今日來講股／520來反而利多出盡？分析師：新一周上下場恐兩樣情

總統就職演說這句觀光股價紅翻黑　財經網美曬圖笑「冰火兩重天」

▲總統賴清德今（20）日發表就職演說，提到兩岸和平共榮，更提到重啟雙邊對等的觀光旅遊，帶動觀光股股價表現。但隨即提到兩岸互不隸屬，讓股價跳水紅翻黑（圖／攝影中心）
▲總統賴清德今（20）日發表就職演說，提到兩岸和平共榮，更提到重啟雙邊對等的觀光旅遊，帶動觀光股股價表現。但隨即提到兩岸互不隸屬，讓股價跳水紅翻黑（圖／攝影中心）

記者魏妤庭／台北報導

今（20）日是中華民國第16任總統賴清德就職典禮，儘管在其就職演說中，強調兩岸和平共榮，並提到兩岸開放觀光議題，帶動觀光旅遊類股股價飆漲，但隨著賴清德談到兩岸互不隸屬隨即翻黑。這也引起財經網美胡采蘋注意，她PO出截圖笑說「有些人在新總統致詞期間歷經冰火兩重天」。該文也引發網友熱議，有網友笑說「難怪今天這麼兩極」。

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賴清德以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，針對兩岸關係重申延續前總統蔡英文路線，並釋出善意提到可以先重啟雙邊對等的觀光旅遊與來台就學中國學生就學權益做起，加速兩岸對話與和平穩定。

不過，賴清德同時表示，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體，有中華民國國籍者，為中華民國國民，由此可見中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

此話一出，立即引發股市震盪，其中，原本因為暑假旺季將至，雄獅、五福、山富等觀光股股價表現亮眼，尤其在賴清德提到重啟雙邊對等觀光旅遊時，股價更是不斷向上攀升。不料，在提到兩岸互不隸屬時，立即翻黑大跳水。

這也讓胡采蘋稍早截圖發文雄獅的分時走勢圖，更在圖上標記兩岸開放觀光時，股價一度飆高到179元，但在提到兩岸互不隸屬後，立即跳水翻黑，笑說「有些人在新總統致詞期間歷經冰火兩重天」。

網友也對此紛紛回應表示，「維持現狀也要跌，真的洗洗睡」、「難怪今天這麼兩極」、「那聽到台灣獨立...」、「誰都不承認誰，當然是互不隸屬囉」、「這個股價太戲劇化了」、「兩句好像互不衝突」、「好漂亮的破底翻」、「兩件事順序反過來講大概股價會有差別」、「今天一小段跌盤..心一點都不痛」、「難怪！我就想說怎麼突然拉上去又下來」。而見到網友討論如此熱烈，也讓胡采蘋笑說「我是不是應該轉型迷因粉專」。

除了觀光股外，航空股也受到總統就職演說影響「嚇到臉綠」，包含長榮航、華航、虎航、亞航等，由紅翻黑，跌幅達到1%到3%多。另寒舍、鳳凰跌3到4%。晶華、雲品、六福、夏都跌1到2%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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