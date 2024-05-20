總統就職演說這句觀光股價紅翻黑　財經網美曬圖笑「冰火兩重天」

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不過，賴清德同時表示，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體，有中華民國國籍者，為中華民國國民，由此可見中華民國與中華人民共和國互不隸屬。
此話一出，立即引發股市震盪，其中，原本因為暑假旺季將至，雄獅、五福、山富等觀光股股價表現亮眼，尤其在賴清德提到重啟雙邊對等觀光旅遊時，股價更是不斷向上攀升。不料，在提到兩岸互不隸屬時，立即翻黑大跳水。
這也讓胡采蘋稍早截圖發文雄獅的分時走勢圖，更在圖上標記兩岸開放觀光時，股價一度飆高到179元，但在提到兩岸互不隸屬後，立即跳水翻黑，笑說「有些人在新總統致詞期間歷經冰火兩重天」。
網友也對此紛紛回應表示，「維持現狀也要跌，真的洗洗睡」、「難怪今天這麼兩極」、「那聽到台灣獨立...」、「誰都不承認誰，當然是互不隸屬囉」、「這個股價太戲劇化了」、「兩句好像互不衝突」、「好漂亮的破底翻」、「兩件事順序反過來講大概股價會有差別」、「今天一小段跌盤..心一點都不痛」、「難怪！我就想說怎麼突然拉上去又下來」。而見到網友討論如此熱烈，也讓胡采蘋笑說「我是不是應該轉型迷因粉專」。
除了觀光股外，航空股也受到總統就職演說影響「嚇到臉綠」，包含長榮航、華航、虎航、亞航等，由紅翻黑，跌幅達到1%到3%多。另寒舍、鳳凰跌3到4%。晶華、雲品、六福、夏都跌1到2%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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