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沒出席520！朱立倫評賴清德演說「很賴清德」　批將兩國論檯面化

▲國民黨主席朱立倫說，賴清德想要把兩國論檯面化。（圖／記者林怡昕攝，2024.05.20）
▲國民黨主席朱立倫說，賴清德想要把兩國論檯面化。（圖／記者林怡昕攝，2024.05.20）

記者林怡昕／台北報導

今天是總統賴清德就職典禮，對此，未出席的國民黨主席朱立倫稍早直言，「今天的演說內容非常的賴清德」，更痛批對於兩岸未來，賴清德是將「兩國論明確的檯面化」，想要推動兩岸關係，他對此感到憂心，對於內政議題，賴清德答案也都是以會「加強、改進、擴大、精進」這些形容詞來解決問題，喊話賴清德應該提出真正的解方。

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朱立倫稍早召開記者會，並未接受媒體提問，他指出，國民黨昨天已經透過臉書，表達對前總統蔡英文卸任，以及對賴清德、蕭美琴就任中華民國第16任正副總統祝福，也清楚表達國民黨就是要扮演強力監督的角色，讓台灣的民主能夠走上正軌，更再重申「三要、三不要」。

朱立倫提及，今天早上看到了賴清德的就職演說，只有一句感慨，「今天的演說內容非常的賴清德」， 讓大家看到民進黨意識形態、利益還是在國家的利益之上，對於能夠相互尊重，用誠心化解朝野歧異，賴清德似乎只強調了一件事，「多數要尊重少數」， 他忘了他自己只有40%的民意。

朱立倫痛批，民進黨在立法院也是少數，所以少數可以用暴力、衝撞、禁錮議事主席，用各種的手段，要求多數一定要尊重少數，卻忘了少數要服從多數，國民黨一定站在民意這邊，希望民進黨能夠遵守民主的程序，少數要服從多數，讓多數民意通過所有重大的法案，才是台灣民主之福。

朱立倫也說，對於兩岸的未來，國民黨強調要「以民為本」，用真心化解兩岸之間的爭議，推動兩岸的和平，過去八年前蔡英文就職時，強調的是中華民國憲法、兩岸人民關係條例來推動兩岸的交流互動，而在2024年的520，賴清德用很簡單的一句話，就是將兩國論明確的檯面化，想要來推動兩岸關係，自己對此感到憂心，民眾希望兩岸和平、相互交流、不要再對抗，賴必須要拿出辦法，這是執政當局必須要面對的，

朱立倫續指，針對於內政的議題，不管缺電、貧富差距、青年就業、長照、幼托，到經濟議題，但賴清德答案都是會加強、改進，「我要提醒賴清德總統一句話，不要忘了台灣貧富差距越來越大，能源缺電的議題，以及我們碰到的所有經濟的困境，社會的不公不義，是民進黨執政八年留下來的坑」。

朱立倫痛批，賴清德現在告訴我們，要解決可是也沒有答案，勞保問題不是一句「你覺得他不會倒，他就不會倒，要怎麼樣的不會倒，你要告訴大家」，缺電的議題也不是第二次能源轉型，就會處理完成的，到底核電？要不要研議？你的決定是什麼？宣示是什麼？

朱立倫認為，國民黨雖然可以祝福，但也要強力的監督，希望賴清德拿出誠心面對朝野的歧異，真心解決兩岸之間的分歧，創造和平共榮的兩岸，也希望賴清德提出真正的解方，而不是加強、改進、擴大精進這些形容詞來解決問題。

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