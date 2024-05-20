范逸臣「立院風波」失言遭炎上！突缺席記者會 唐從聖救援全說了
立法院日前爆發衝突事件，民進黨立委鍾佳濱跳上主席台，撲倒國民黨立委陳菁徽，兩人雙雙掛彩。藝人范逸臣在敏感時機於臉書發文：「意見不同就撲下去喔！哇大」，歌手紀曉君也留言：「撲下去」，貼文遭到網友炎上，范逸臣也刪文。范逸臣原定今（20）日出席影視AI技術發佈會，卻臨陣脫逃，改由唐從聖救援受訪：「他（范逸臣）應該是表現個人的觀感啦！」
記者黃雅琪／台北報導
唐從聖臨時救援記者會，現身談藝人與政治立場的敏感議題：「不管是什麼顏色，以前做《悶鍋》的時候，跟各個政治人物都是朋友，但不會去站台，可以扮演角色，代言的廠商也會簽約要求，不要進行政治表態。」
對於范逸臣疑似表態政治立場的言論，唐從聖說：「每個人有每個人的想法，做自己就好，他公司ok就好，表達政治立場的想法也很好。」提到今日520要怎麼慶祝？唐從聖坦言會在工作中度過：「現在都是簡單的問候，都在（討論）小孩、工作，很少（過節日），母親節有跟家人一起吃大餐。」
主導文創表示：「今天520舉辦發表會是希望帶給影視業、文創業的祝福，感謝各界長官、導演、藝人共襄盛舉，我們的好友范逸臣今天不克出席，乃因事前邀約，我們沒有充分確認，造成媒體困擾，再次致歉。」
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