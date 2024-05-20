aespa成員韓綜「A4白紙遮胸」！跳舞肩帶狂掉 粉絲怒罵：瘋了嗎
8月即將來台的韓國人氣女團aespa，近日帶著首張正規專輯《Armageddon》，再次打造她們獨有的世界觀與曲風，歌曲推出後佔據各大音源榜，成績十分優異。近日，aespa為了宣傳新專輯，首次合體登上韓國綜藝《驚人的星期六》，不但在節目上表演新歌，還與師姐太妍一同大啖甜點。未料，成員Giselle的衣服卻引發粉絲們熱議，只見Giselle的衣服看起來像是「A4白紙遮胸」，在表演〈Supernova〉時，肩帶還一直掉，讓粉絲們看得心驚膽顫，怒罵：「造型師瘋了嗎！」
記者張一笙／綜合報導
aespa回歸推出出道以來首張正規專輯，近日在韓綜《驚人的星期六》上大跳新歌〈Supernova〉，不過Giselle的衣服只有胸前一塊白布露出大片美背，而且僅用幾條細繩固定，讓不少粉絲十分擔心她熱舞時走光。
所幸，在之後的環節中與師兄Key（金起範）再次合體跳〈Supernova〉的表演舞台時，一旁的工作人員，已經準備了一件外套讓Giselle穿，以免她在跳舞時不慎曝光，也讓不少粉絲鬆了一口氣。
節目播出後，不少粉絲看到Giselle的服裝，紛紛留言大罵，指責造型師：「造型師瘋了嗎」、「節目甚至是剪輯過的，那現場呢」、「居然讓Giselle只穿這樣就上節目跳舞宣傳」、「靜態拍照還可以理解，但跳舞」、「看起來很不舒服」在網路上鋪天蓋地都是對造型師的責罵。
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