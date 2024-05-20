議員口誤「盧總統」請假去就職典禮　盧秀燕自爆事前被黨內打槍

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下午盧秀燕提前10分鐘趕回議會，剛好是第4位國民黨林碧秀質詢尾聲，她直白稱盧秀燕已是「全國首席市長」，今天「要去見習」，代表中央和地方互動好，就盼中央以後對地方好一點、台中統籌分配款多一點、日後建設不敢大小眼。
接著質詢的民進黨市議員張芬郁，主動對盧秀燕參與520就職典禮表示「給予熱烈掌聲」，因為市民期待中央和地方和好，她問盧秀燕「今天開始可以不要再講中央卡地方、不給地方一毛錢、立委都在睡覺嗎？」
盧秀燕不願正面答應，只強調她站在台中立場替市民講話，稱讚議員和立委的時候也很多。聯合質詢的陳雅惠問起參加520就職典禮的感想，盧秀燕表示基於禮貌與尊重出席就職典禮、給予祝福，是自己的一貫風格，卻被很多人賦予政治解讀。陳雅惠追問「很多人揣測妳要銜接2028啊？」盧秀燕回「民進黨議員李天生也參加了，他不是要選總統吧？不要小看李天生議員喔！」眾人大笑。
接著質詢的國民黨市議員陳政顯，主張無須過度揣測與帶風向，盧秀燕帶著台中市民的祝福北上，大家都希望中央和地方關係更好一點。盧秀燕表示，自己的風格就是盡量與人為善，「希望別人對我們好，就要先對別人好，是我從政以來的態度」。總統賴清德的團隊新手上任，她給予祝福，也希望大家多給些時間和空間，「現在就要評論，就我來講並不適宜。」
陳政顯要求她公開感謝同意請假的議員、不要因自己不在場就忽略他們的提案，盧秀燕逐一點名，感謝4位議員犧牲自己的質詢權讓主帥請假，也保證為民發聲不會受影響。她同時自爆「我有被打槍，有的他們不希望我去，因此特別感謝他們4位讓我去」，陳政顯趕緊緩頰，指「每個人看法不同，沒什麼對或錯，都要尊重，其他人不希望你請假去，這4人以大局為重，更要感謝」。
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