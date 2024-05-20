疊紙遊戲推出全新國際化品牌《Infold Games》　將以創意賦能世界

疊紙遊戲致力於挑戰創作極限，於2022年11月公佈了多平台開放世界動作遊戲《百面千相》，同時，於2022年12月公佈了多平臺開放世界換裝遊戲《無限暖暖》，更被遊戲龍頭指標網站巴哈姆特評選為十大期待手遊之一。近期，疊紙遊戲正式宣布推出全新國際化業務品牌《Infold Games》。Infold Games以“EMPOWER THE WORLD WITH CREACIVITY”為口號，致力於通過多元化的內容創作，為全球玩家帶來前所未有的娛樂體驗為目標。
同時，疊紙遊戲也在動畫、衍生品等各個不同的文化娛樂領域深耕，打造全新的互動娛樂體驗，服務使用者文化生活的各種方面，包括發布了《暖暖與美夢神》動畫大電影先導片，IP衍生漫畫和音樂等等。
Infold Games強調深度用戶情感連結，負責人受訪時表示，此品牌在未來將更著重於遊戲情感連結和使用者沉浸體驗，致力於為玩家構建豐沛的精神宇宙，期盼作品為每個人帶來力量。而Infold Games秉持此理念，在全球化的戰略背景下，將進一步拓寬視野，用創意賦能世界。
Infold Games旗下戀與系列新作《戀與深空》自2024年1月18日公測上線以來便在全球多個國家和地區取得了亮眼的成績。遊戲以獨特的超現實3D沉浸戀愛互動體驗，吸引了大量玩家，並成功登頂全球多地區遊戲免費和暢銷榜單。旗下暖暖系列新作《無限暖暖》於2024年5月開啟北美及日本的線下封閉測試，也持續收穫廣泛好評。
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