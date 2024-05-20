畢業季求職全攻略！勞動部高屏澎東分署在高雄電台開闢求職節目
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署迎接畢業季求職潮的到來，自5月23日至7月25日，於每周四下午4點到5點，在高雄廣播電台FM94.3開闢「翻轉勞動-南台灣就業讚」節目，將教導青年朋友如何運用勞動部各個資源計畫，來強化求職技能，屆時歡迎青年學子收聽。
記者黃守作／高雄報導
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，每年5月至7月畢業季是青年學子決定未來的重要時刻，對未來感到迷惘或徬徨的年輕朋友有福了，該分署為青年朋友準備了一份特別的禮物，自5月23日至7月25日，於每周四下午4點到5點在高雄廣播電台FM94.3開闢「翻轉勞動-南台灣就業讚」節目，帶給青年學子一系列與青年議題相關的求職全攻略，讓收聽的青年都能找到屬於自己的職涯路。
郭耿華說，「翻轉勞動-南台灣就業讚」廣播節目，是由高屏澎東分署將專業的勞動議題，用輕鬆幽默的方式帶給聽眾朋友，每周四下午4點到5點固定的時段，在高雄廣播電台，呈現各種職業訓練及就業服務相關資源、案例分享，並不定時的舉辦有獎徵答與聽眾進行互動，自今年1月開播以來，受到廣泛好評及回響。
郭耿華指出，該分署針對即將到來的畢業季，節目安排一系列與青年求職議題相關的內容，將教導青年朋友如何運用勞動部「青年職得好評計畫」，透過深度就業諮詢，找到自己的職涯定位，並於職涯履歷展現個人就業優勢。
除此之外，節目中也會提供高屏澎東分署所安排的企業參訪、職涯講座等資訊，以協助青年瞭解產業發展及各行業的職務內容，在節目中，也會介紹如何善用「青年就業旗艦計畫」、「產業新尖兵」等職訓課程，強化青年的求職技能，協助青年朋友為求職做好充分準備。