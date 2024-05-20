全國首支中、重型認證隊伍　高雄特搜通過測驗

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在面對自然災害時，高雄市特種搜救隊一直是第一線的救援力量。今天，高市特搜再次展現了他們的專業能力，參與了NAP 36 小時不間斷模擬測驗，面臨100多項的情境考驗，除了考驗人員的體力與意志力外，更展現了他們在應對自然災害中的卓越能力。
這次測驗涵蓋多個搜救領域，包括建築物倒塌常用到的各項支撐、水泥破壞、繩索應用、金屬切割、醫療處置、通訊中繼、犬隻及科技搜索……等技術，更包含科技救災的無人機廣域搜索、360度環景智慧聯網通訊及生命探測器搜索……等，在每個測驗情境項目中在在展現了高市特搜的專業知識和技能。
此外，最特別的是，其中一項關卡為模擬國內外發生大型災害，若通訊全中斷時，搜救隊能否有足夠能力建立起通訊設備，這次高市特搜展示了他們在無人機搜索和低軌衛星通訊應用方面的能力。通過無人機搜索系統和低軌衛星通訊傳遞的即時監測，他們能夠快速而精準地定位災區，提高了搜救行動的效率和成功率，展現精湛的搜救技術與功力，表現出平時訓練有素的一面。
NAP認證除高雄市政府消防局挑選局內消防菁英組成外，更結合外部專家。針對營地基礎設施建置則由義勇特種搜救隊義消進行協助維生系統架設與後勤提供；傷患緊急醫療及團隊健康照護，更有醫學中心等級之醫護人員挺身而出加入特搜團隊，並有宏力動物醫院獸醫師加入，搭配該局高級救護技術員EMT-P，將傷患救護、成員健康、緊急醫療及搜救犬照護等全方位面向完整建構。
同時，針對建物倒塌損壞風險評估與安全監測，更有高雄市土木技師公會的技師參與，使救援效率安全無虞、事半功倍。訓練期間市府團隊及高市公務人力發展中心提供各項充足且良好的訓練場地環境及師資，更是隱於幕後不可或缺的重要夥伴！