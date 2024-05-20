王婉諭提換總召！柯文哲喊「民眾黨有主體性」：不當藍綠附隨組織
總統賴清德今（20）日就職，時代力量黨主席王婉諭出席觀禮，並給藍綠白黨主席一封公開信，她提到憂心國會衝突、空轉虛耗，更向三位主席喊話，評估三黨調整總召人選，釋放和解善意，啟動國會新局。對此，民眾黨主席柯文哲回應說，民眾黨具有主體性，不會當國民黨、民進黨的附隨組織。
記者呂炯昌／台北報導
王婉諭表示，5月17日國會衝突讓她非常憂心，因此在昨晚寫了一封給國眾兩黨支持者的公開信，希望促進不同陣營的相互理解，身為一個媽媽以及時代力量的黨主席，很關心520後的政局，台灣人民對新政府、新國會是懷有期望的，不願看到國會空轉虛耗，陷入對峙僵局。
王婉諭說，她看到三黨總召柯建銘、傅崐萁、黃國昌，積怨已深，彼此沒有信任和對話空間，已成國會理性運作的死結，請三位主席審慎評估，是否各退一步，調整立院總召人選，釋放和解善意，啟動國會新局。
柯文哲今日上午率8名民眾黨立委參加總統副總統就職典禮，下午2點在中央黨部舉行「回應新政府就職」記者會。針對王婉諭呼籲三個黨更換立院黨團總召？柯文哲表示，民眾黨具有主體性，不會當國民黨的附隨組織，同樣也不會去當民進黨的附隨組織，「執政黨做得對的，我們還是會支持，做不對的還會監督，符合國家人民利益會支持。」