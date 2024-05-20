勝利鄭俊英案懶人包！性侵性招待不雅片流出　勾結警方高層壓醜聞

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勝利在南韓開設了多間夜店，其中的Burning Sun夜店爆發暴力事件之後，引起媒體關注，原本只是一起暴力糾紛，後來意外牽扯出夜店存在性騷擾、性暴力、性交易及毒品等問題，身為夜店CEO的勝利也成了眾所矚目的焦點。不過，在事件大爆發之前，勝利就已經辭去CEO，勝利的其他夜店也被爆出他都以普通餐廳的名義來註冊營業，有逃稅的嫌疑。事後，勝利也坦承自己經營的夜店真的有少付稅項，並表示「其他夜店也是這樣做啊。」
韓國節目《SBS funE》踢爆勝利用通訊軟體安排美女陪睡，來討好來自海外的投資者。消息曝光後，勝利主動到警署接受調查跟配合驗毒。後來韓國媒體公開勝利涉嫌「性招待」的證據，勝利傳給A某疑似有關性招待的資料，更標明每位女生價格是「每人1000萬韓幣（約新台幣23萬元）」，不過勝利反駁此事，還說是因爲自己被A某詐騙（約5790萬新台幣），才想藉此報復對方，事實上沒有安排性招待。
不過，韓媒《Channel A》報導指出，勝利協助日本建設公司K老闆，介紹伴遊到日本，涉嫌「跨國性交易」，而K老闆疑似是日本女星觀月亞里莎的富商老公青山光司，勝利雖然否認此事，但依然引起各界關注。
鄭俊英修手機曝「老司機群組」 勾結警方替崔鍾訓壓醜聞
在勝利事件爆發後，歌手鄭俊英也因為維修手機，被揭露他的聊天紀錄中有涉及偷拍、散播性愛片等內容，而且受害人多達10人。在鄭俊英的KakaoTalk（南韓通訊軟體）老司機群組中有8位成員，分別為勝利、鄭俊英、崔鍾訓、劉仁碩（女星朴韓星老公）、夜店總監金某、少女時代俞利的哥哥權赫俊、YG前員工以及鄭俊英的好友。
另外，男團CNBLUE的成員李宗泫也曾是這個群組的成員，不過他很早就退出群組。而男團Highlight成員龍俊亨則是跟鄭俊英一對一私訊時，有看過偷拍片，後來他也宣布退出團體，並在社群上跟粉絲、成員們道歉。據了解，在鄭俊英的聊天紀錄中充滿許多談論女性、分享偷拍片、疑似性交易、逃稅等內容。
崔鍾訓同樣也是「老司機群組」的成員之一，在群組的聊天紀錄中，勝利等人多次提到「警察局長」的字眼，紀錄裡也提到崔鍾訓在2016年曾涉嫌酒駕而被捕，當時他透過朴寒星老公劉仁碩花錢行賄，讓「警察局長」幫忙壓下酒駕醜聞。不過，崔鍾訓本人與前東家FNC娛樂一直否認行賄，他也堅稱不認識「警察局長」，但事後卻又被韓媒踢爆早就認識警長。
群組扯出「車太鉉非法賭博」 首位揭露醜聞記者神隱
警方調查鄭俊英手機之後，發現還有另外一個節目《兩天一夜》的群組，成員包含了鄭俊英、車太鉉、金俊浩跟前製作人。而車太鉉曾在2016年7月時，跟金俊浩兩人靠著高爾夫球賭博，分別賺了225萬韓幣（新台幣6.7萬元）和260萬韓幣（新台幣7.8萬元）。後來車太鉉也出面解釋，當時只是因為好玩拿錢助興而已，「當時就把錢還了」，但車太鉉也認為自己的行為有損形象，決定暫停所有工作。
南韓記者吳赫鎮（音譯）是第一位報導勝利夜店醜聞的人，當時他還預告會有更誇張的事情會爆出來，沒想到後來他無故關閉IG帳號，加上網路上流傳著一張他家著火的照片，讓不少網友都相當擔心他是不是被消失了。
因為在2010年時，曾有一位警察調查江南夜店涉嫌賄賂的案件，後來該名警察被發現陳屍在水庫裡，警方則以自殺案件處理草草結案，許多網友都擔心該名記者會跟警察一樣被處理掉，也有不少人希望記者只是暫時躲起來避風頭。
爭議藝人接連退出演藝圈 具荷拉成揭案關鍵人物
勝利在爭議事件爆發後，隨即宣布要入伍的消息，讓外界都認為他是要避風頭，引起許多網友不滿，後來勝利透過社群宣布退出演藝圈，所屬公司YG事務所也宣布跟勝利終止合約。為了配合調查，勝利提出「延期入伍」申請，相關單位也同意讓他延遲三個月再入伍。
而鄭俊英被爆出爭議事件後，則是從美國趕回韓國，承認自己偷拍並宣布退出所有節目，演藝事業全面中斷。崔鍾訓則因為酒駕事件跟涉及偷拍，事後宣布退出FTIsland和演藝圈。
最終，龍俊亨和李宗泫沒牽涉相關行為，只是作為證人接受調查。崔鍾訓被判2年半，Burning Sun夜店的金某被判刑5年，少女時代俞利親哥權赫俊則是被判4年有期徒刑。而勝利被判有期徒刑1年半，已在2023年初恢復自由之身，還被拍到過著豐富的夜生活。鄭俊英則被判刑5年，並在2024年3月19日出獄，回歸社會。
英國媒體BBC近日公開專題紀錄片《BBC紀錄片：下藥、性侵和羞辱——揭露韓流明星聊天室裡的秘密》，在影片裡記錄了2位韓國娛樂女記者，如何揭露韓星們的祕密聊天群組，其中記者姜京允透露，女星具荷拉主動來電表示願意給予協助，「具荷拉的出現，讓我們找到警察勾結的實際人物。」並指出具荷拉就是揭露這一切的關鍵人物。
記者姜京允也表示，具荷拉透露「曾看過他們手機中有很多不正常的東西」，她付出了非常大的心力協助，無奈最後她卻埋葬在網友的攻擊輿論，讓許多網友看了都相當心疼與不捨。
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