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中國外交體系也對520演講開砲！批賴「台獨死路一條、註定失敗」

▲中國外交部長王毅20日針對我總統賴清德的就職演說，強調一個中國不可違，台獨分裂不可行，統一大勢不可逆。示意圖。（圖／美聯社／NOWnews合成）
▲中國外交部長王毅20日針對我總統賴清德的就職演說，強調一個中國不可違，台獨分裂不可行，統一大勢不可逆。示意圖。（圖／美聯社／NOWnews合成）

國際中心楊智傑／綜合報導

總統賴清德今（20）日正式就職，上午與副總統蕭美琴參加在總統府府前廣場舉行的就職慶祝大會並發表演說。同日，中國國台辦和外交體系也相繼做出回應，其中中國外交部長王毅強調「一個中國不可違，台獨分裂不可行，統一大勢不可逆」，外交部發言人汪文斌則批「『台獨』是死路一條，不管打著什麼幌子、什麼旗號，推行『台獨』分裂都註定失敗」。

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賴清德今（5／20）就任總統並發表演說，對這場演講中國當局給出的回應普遍批評賴「選擇走『台獨分裂』路線」，稱其為「台獨工作者」；中國外交部發言人汪文斌在20日下午舉行例行記者會時，來自土耳其官媒《阿納多盧通訊社》（Anadolu）的記者就以賴清德的演講內容包含台灣擁有主權、兩岸無隸屬關係等進行提問。

對此，汪文斌先是回應稱「這個問題你可以向中方的主管部門來了解」，接著汪文斌又簡短回應稱「我要強調的是，『台獨』是死路一條，不管打著什麼幌子、什麼旗號，推行『台獨』分裂都註定失敗」。

而人正在哈薩克出席上海合作組織外長會議的中國外交部長、中共中央政局委員王毅則透過聲明強調「一個中國不可違，台獨分裂不可行」。王毅表示，「一個中國原則不可違。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是歷史和法理事實。無論台灣島內局勢如何變化，都改變不了這一事實。」

接著他又提到，「任何人妄圖挑戰一個中國原則，都將以失敗告終。他們每興風作浪一次，國際社會堅持一個中國的共識就鞏固一分。」

聲明也提到，「『台獨』分裂行徑不可行。1943年的《開羅宣言》和1945年的《波茨坦公告》，明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國，『台獨』分裂行徑構成對國際秩序最嚴重的挑戰，對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。一個中國原則是中國發展與世界各國關系的政治基礎和前提，也是維護台海和平的定海神針。」

王毅接著表示，「中國統一的大勢不可逆。台灣問題是中國的內政，實現國家完全統一，是全體中華兒女的一致要求，也是任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。」

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