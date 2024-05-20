中國外交體系也對520演講開砲！批賴「台獨死路一條、註定失敗」

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對此，汪文斌先是回應稱「這個問題你可以向中方的主管部門來了解」，接著汪文斌又簡短回應稱「我要強調的是，『台獨』是死路一條，不管打著什麼幌子、什麼旗號，推行『台獨』分裂都註定失敗」。
而人正在哈薩克出席上海合作組織外長會議的中國外交部長、中共中央政局委員王毅則透過聲明強調「一個中國不可違，台獨分裂不可行」。王毅表示，「一個中國原則不可違。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是歷史和法理事實。無論台灣島內局勢如何變化，都改變不了這一事實。」
接著他又提到，「任何人妄圖挑戰一個中國原則，都將以失敗告終。他們每興風作浪一次，國際社會堅持一個中國的共識就鞏固一分。」
聲明也提到，「『台獨』分裂行徑不可行。1943年的《開羅宣言》和1945年的《波茨坦公告》，明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國，『台獨』分裂行徑構成對國際秩序最嚴重的挑戰，對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。一個中國原則是中國發展與世界各國關系的政治基礎和前提，也是維護台海和平的定海神針。」
王毅接著表示，「中國統一的大勢不可逆。台灣問題是中國的內政，實現國家完全統一，是全體中華兒女的一致要求，也是任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。」
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