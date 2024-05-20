IKEA鯊鯊設計師是她！親揭秘鯊鯊身世之謎：1關鍵改變爆紅全世界
IKEA玩具鯊鯊「BLÅHAJ」紅遍世界，並且在全球各地還有專屬的粉絲俱樂部，打敗各類傢俱成為IKEA的人氣霸主，不過事實上，IKEA鯊鯊可不是一推出即造成轟動，瑞典設計師現身揭秘初代鯊鯊其實是灰色，卻在某天無意間搜尋發現瑞典有一種藍色的鯊魚（Blue shark），因而改造IKEA鯊鯊的外觀，之後便意外爆紅全世界，讓海洋世界令人聞風喪膽的鯊魚，以單萌可愛的造型成為兒童們的最愛。
記者鍾怡婷/綜合報導
創造出IKEA玩具鯊鯊BLÅHAJ的瑞典設計師，現身揭秘鯊鯊玩偶的誕生小機密，她提到當IKEA在設計每一款小朋友的玩具時，最重要的就是以小朋友的視角製作，並且在玩具中加入好的裡面傳達給小朋友，像是希望藉由BLÅHAJ提醒小朋友重視保護海洋生物。
而初代BLÅHAJ與現在也有幾處外觀的重要改變，包括左右兩側的鰓裂，也就是兩側成列的裂縫或孔洞，原先僅有4條，不過在接受民眾的反饋後，按造真實鯊魚的構造更改為5條。而BLÅHAJ爆紅的分水嶺，主要是將外型從偏灰色改為現在的藍色外觀，靈感來自於設計師無意中發現，瑞典有一種藍色的鯊魚，而BLÅHAJ也是瑞典文Blue shark的意思，從此一舉爆紅成為IKEA長青熱銷品項。
由於BLÅHAJ生無可戀的厭世長相很像現代人，也常常被民眾放置在各種生活情境中打卡，當BLÅHAJ的設計師聽到，台灣粉絲不僅會將BLÅHAJ擺放在辦公室外還會帶出門野餐，也讓她開心直呼「很神奇，喜歡亞洲粉絲特殊對待BLÅHAJ的文化」。
IKEA兒童玩具設計部門也強調，在設計與製造玩具中，最重要的就是兒童的安全和保護，由於在1997年發生填充玩具的塑膠眼睛脫落的意外，從此IKEA的玩具也禁用凸起的塑膠大眼睛，改以平面的繡花眼睛，防止兒童誤食的風險，使這些毛茸茸的朋友更安全、更有特色。