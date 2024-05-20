楊丞琳又唱〈帶我走〉！飆「脈搏」被酸：還是夾音呀 評價兩極化
39歲楊丞琳參戰大陸歌唱節目《歌手2024》選唱代表作〈帶我走〉，獲得倒數第2名，直播的唱功被評論中氣太弱，高音歌詞「脈搏」上不去，已經被淘汰的她，昨（19）日在演唱會上唱到〈帶我走〉，外界張大耳朵聆聽，雖然還是有人拿國外樂評指出「還是夾音啊」，不過普遍認為楊丞琳在主場的狀態放鬆許多，表現明顯比《歌手》舞台來得好。
記者楊穎軒／綜合報導
楊丞琳結束《歌手2024》後全心投入巡演，昨天在天津開唱，再次獻唱〈帶我走〉，她穿兩邊腰際挖洞的連身禮服，閉眼高歌，副歌段落甩頭、皺眉，情緒滿溢，唱完「刻在心中拍打著脈搏」，頭部向後仰，氣勢十足，全場響起震耳欲聾的歡呼聲，粉絲高喊：「楊丞琳加油！」台上的她露出感動的笑容。
對於楊丞琳再度演繹與節目版本不同的〈帶我走〉，許多網友對她的表現給予肯定，「這是已經唱了20多首歌的狀態，她的演唱會真的比CD還好聽，或許她不適合歌手的競技舞台」、「演唱會要巡演呢，肯定要退賽的，也不用質疑人家實力」、「楊丞琳演唱會的Live都很穩」、「演唱會版本我給一百分！」
網友大多認為《歌手2024》改變〈帶我走〉的編曲，楊丞琳還是唱專輯原版比較能引起共鳴，有人平心而論：「楊丞琳的唱功並沒有多麼了不起，但也絕對不是一無是處，聽她在演唱會上的演唱，完全可以感受得到應有的風采。」
然而，也有不少網友持相反意見，質疑楊丞琳個唱有墊音，演出依舊暴露自身缺點，「果然還是開口跑調」、「還是my ball啊」、「不是和歌手一樣嗎」、「她的問題不在緊不緊張吧？加拿大聲樂老師已經很一針見血，大家可能會喜歡夾子音，但不能忍受一直夾」、「不還是夾音嗎？」
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