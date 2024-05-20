iPhone 16全系列「9色曝光」！分析師爆料：經典「玫瑰金」回歸
距離蘋果iPhone 16系列亮相可能還有4個月的時間，但關於新機的爆料早就按耐不住瘋傳各大社群。擁有最強蘋果爆料大神之稱的天風證券分析師郭明錤，近日在個人的Ｘ平台上爆料關於iPhone 16系列機殼顏色預測，Pro系列將取消現行較受爭議的藍色鈦金屬，而準備要讓「玫瑰金」強勢回歸，預料可增加女性市場。
記者周淑萍/綜合報導
分析師郭明錤在Ｘ平台上針對2024年iPhone 16系列機殼顏色進行預測， iPhone 16 Pro 和Pro Max可能會有傳統的黑、白 (或銀色)兩色，灰色可能是延續「原色鈦金屬」，比較受到關注的應該會是加入「玫瑰金」，將取消iPhone 15 Pro開賣沒多久就傳出「掉色」爭議的「藍色鈦金屬」，而用向來就很受女性歡迎的玫瑰金來取代。
而iPhone 16和16 Plus部分則有黑、綠、粉、藍、白等共計5種顏色，對比現行的 iPhone 15 與 iPhone 15 Plus，下一代的iPhone蘋果取消了黃色，改為更中性風格的白色。此外，郭明錤提到，蘋果可能會對顏色有不同的稱呼，像是先前稱白色為星光色。且也可能顏色名稱與現有機種相同，但看起來可能會不一樣的情況發生，最後會推出哪些顏色還是要依官方發表為主。