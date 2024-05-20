樹科大時尚街拍創作賽　學子展攝影創作能量

由樹德科大會展系及喜徠化粧品共同舉辦的「2024 Framesi時尚街拍暨短影音創作大賽」，高中職攝影組吸引逾300件作品投稿，經過評審嚴選後，前三名得主分別來自嘉義家職、 三信家商及立志中學，並於今(20)日頒獎。
記者陳美嘉／高雄報導
金獎《科技動感》由嘉義家職時尚造型科莊宇仙同學獲得，他的創作利用人物結合老舊電視拼接，並配合幻麗燈光，展現柔順的秀髮，獲得評審青睞。銀獎《認真》由三信家商餐飲科胡彥宇同學獲得，評審認為該生得獎事蹟拍出手沖咖啡師的專注與熱情展現。從挑選咖啡豆、研磨咖啡粉，到倒水沖泡，每個步驟都凝聚了他對咖啡的熱愛與專業，更蘊含了對生活的用心與熱情。
銅獎《陽光魅影》由立志中學資料處理科賴姵錡、李權宸、蘇婇瑄同學共同創作，評審認為吸睛之處在於捕捉了陽光下少女的獨特魅力。融合了陽光的溫暖和少女的優雅。攝影師巧妙運用光影和構圖，呈現出一種令人心動的情感和美感。
樹德科大副校長郭輝明出席頒獎典禮時表示，學校非常重視產學合作，因為這是重要的能量累積，也是學生畢業前與職場接軌的體驗機會。高中職攝影組挑出了金銀銅獎、優選及佳作，未來還有大專社會以及美髮沙龍業者的短影音，期待有更好的作品出現。