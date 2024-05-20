人物／彰化謝家三代立委！謝衣鳳出席520典禮　謝典霖退黨挺郭董

▲謝衣鳳今年1月順利連任立委，被看好2026年參選縣長。（圖／謝衣鳳臉書）
▲謝衣鳳今年1月順利連任立委，被看好2026年參選縣長。（圖／謝衣鳳臉書）

記者何哲欣／台北報導

國民黨立委謝衣鳳今（20）日不顧國民黨立院黨團決議，出席總統賴清德就職典禮，引發爭議。謝衣鳳是政治世家，爺爺謝言信曾任台灣省議員、立委，媽媽鄭汝芬也曾任立委，當時由謝衣鳳擔任辦公室主任，謝衣鳳弟弟是彰化縣議會議長謝典林，30歲就當選議長，是當時全國最年輕議長，也是籃協理事長。

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今年46歲的謝衣鳳，2020、2024年都以超過5成得票率、9萬7千多票當選立委，也是現任的國民黨彰化市黨部主委，因現任彰化縣長王惠美已進入第二屆任期，謝衣鳳被看好將接棒參選縣長。他今天出席賴清德就職典禮，也喊話希望朝野不要對立、要多對話。

謝典林原名謝典霖，從政經歷更早，2009年就當選彰化縣議員，並在任期中議長補選獲選議長，並擔任議長迄今。去年鴻海集團創辦人郭台銘表態參選總統，謝典林力挺，表態支持，去年7月，國民黨全代會正式提名侯友宜參選總統時，謝典林宣布退黨。

謝家財力也相當驚人，鄭汝芬2009年立委任內，曾申報17筆土地、16筆建物、存款4694萬元、有價證券594萬元、珠寶75萬元、債權10億2546萬元、事業投資3437萬元。

謝衣鳳去年參選時的財產申報，擁有13筆不動產，存款2931萬餘元，有價證券總價額為509萬餘元，保險3筆。

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