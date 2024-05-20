蔡英文自砍禮遇多嗎？總統卸任福利一次看 月領25萬+12名護衛
蔡英文於今（20）日正式卸任總統，原本依照《卸任總統副總統禮遇條例》可每月領25萬元禮遇金，不過蔡英文將兌現2016年推動年金改革時的承諾，將領取的禮遇金金額改為每月領8.6萬，等於自砍逾16萬元。《NOWnews今日新聞》帶您一起來了解總統卸任禮遇金與福利。
記者莊蕙如／台北報導
依照《卸任總統副總統禮遇條例》，總統在卸任後可享有第一、受邀國家大典，第二、每月領25萬，第三、供應保健醫療，第四、國安局的安全護衛8至12人，第五、提供處理事務人員、司機、辦公室人員級各項事務處理費。
以上預算第一年為800萬元，第二年為700萬元，依此序每年遞減100萬，直至500萬元後則不再遞減。而該禮遇原先是「終身制」，可以從卸任後持續領。但2006年修法後便改為「做幾年領幾年。」
另外，有罪定讞獲遭彈劾則福利全免，其他情形發生也會立即停止福利。例如，第一、再任有給公職，第二、喪失中華民國國籍，第三、犯內亂外患罪，第四、移居國外定居。
前總統蔡英文金卸任後，兌現2016年推動年金改革時的承諾，將領取的禮遇金金額改為每月領8.6萬，等於自砍逾16萬元，剩餘部分將全數捐做公益。