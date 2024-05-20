國台辦批520演講「暴露台獨工作者本性」　全文卻避提賴清德3字

我是廣告 請繼續往下閱讀
直到下午4點左右，中國國務院國台辦發言人陳斌華的回應才在官媒《新華社》官方網站上刊登。陳斌華指出，當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。
陳斌華表示，「今天『台灣地區領導人』的講話頑固堅持『台獨』立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、以武謀獨；要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台灣的主流民意，而賴清德罔顧民意、逆流而動，釋放了謀『獨』挑釁、破壞台海和平穩定的危險訊號，充分暴露其『台獨工作者』的本性。」
陳斌華強調，「大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」，接著又稱「台獨」與台海和平水火不容，表達中國「解決台灣問題、完成國家統一」的意志堅如磐石、維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧；他也稱堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，「對於任何形式的『台獨』分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息。」
聲明最後，陳斌華稱「祖國必須統一，也必然統一」，重申中國將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和「九二共識」，又說不管台灣局勢如何變化、不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。
值得注意的是，總統賴清德在演講期間提到「台灣」高達84次、提到「中華民國」9次、提到「中華民國台灣」3次，提及「中國」則有7次、「兩岸」2次且沒說「大陸」、「對岸」；國台辦今日聲明不僅避談「就職典禮」改稱「520演講」，也完全沒有提到「賴清德」三字，僅對「台灣地區領導人的講話」進行表態。
與此同時，在中國社群平台微博上，包含賴清德、蔡英文或台灣等相關話題與標籤都遭到屏蔽，搜尋結果只會顯示「該主題內容未顯示」或類似結果，最熱門的話題則非賴清德就職典禮，而是伊朗總統直升機墜毀事件。
另外相較起2020年針對蔡英文就職演說，用字遣詞上也出現明顯變化。時任中國國台辦發言人馬曉光當時回應直言，「台灣民進黨拒不承認體現『一個中國』原則的『九二共識』，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎」，同時也稱中國將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。
更多「520賴清德就職」相關新聞。