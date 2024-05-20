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國台辦批520演講「暴露台獨工作者本性」　全文卻避提賴清德3字

▲總統賴清德今（20）日正式就職並於上午發表演說，中國國台辦發言人陳斌華則在下午做出回應。（圖／翻攝自國台辦微博）
▲總統賴清德今（20）日正式就職並於上午發表演說，中國國台辦發言人陳斌華則在下午做出回應。（圖／翻攝自國台辦微博）

國際中心楊智傑／綜合報導

總統賴清德今（20）日正式就職，賴清德上午與副總統蕭美琴參加在總統府府前廣場舉行的就職慶祝大會並發表演說。相較全球外媒與外賓們紛紛獻上祝賀，中國方面今早仍「無聲無息」，直至下午4點中國官媒才刊登了國台辦發言人陳斌華的回應，除了避談「總統」一詞，聲明則重申「台灣是中國不可分割的一部分」、強調賴清德的講話充分暴露了其「台獨工作者」的本性。

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今（5/20）是第16任總統、副總統就職典禮，日前國台辦已「超前部署」發表聲明嚴懲台灣5名名嘴及其家屬，掀起政壇一波討論，但在今天上午的就職典禮期間，國際各大媒體爭相報導之際，中國政府則遲未就賴清德就職一事發表聲明。

直到下午4點左右，中國國務院國台辦發言人陳斌華的回應才在官媒《新華社》官方網站上刊登。陳斌華指出，當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。

陳斌華表示，「今天『台灣地區領導人』的講話頑固堅持『台獨』立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、以武謀獨；要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台灣的主流民意，而賴清德罔顧民意、逆流而動，釋放了謀『獨』挑釁、破壞台海和平穩定的危險訊號，充分暴露其『台獨工作者』的本性。」

陳斌華強調，「大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」，接著又稱「台獨」與台海和平水火不容，表達中國「解決台灣問題、完成國家統一」的意志堅如磐石、維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧；他也稱堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，「對於任何形式的『台獨』分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息。」

聲明最後，陳斌華稱「祖國必須統一，也必然統一」，重申中國將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和「九二共識」，又說不管台灣局勢如何變化、不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。

值得注意的是，總統賴清德在演講期間提到「台灣」高達84次、提到「中華民國」9次、提到「中華民國台灣」3次，提及「中國」則有7次、「兩岸」2次且沒說「大陸」、「對岸」；國台辦今日聲明不僅避談「就職典禮」改稱「520演講」，也完全沒有提到「賴清德」三字，僅對「台灣地區領導人的講話」進行表態。

與此同時，在中國社群平台微博上，包含賴清德、蔡英文或台灣等相關話題與標籤都遭到屏蔽，搜尋結果只會顯示「該主題內容未顯示」或類似結果，最熱門的話題則非賴清德就職典禮，而是伊朗總統直升機墜毀事件。

另外相較起2020年針對蔡英文就職演說，用字遣詞上也出現明顯變化。時任中國國台辦發言人馬曉光當時回應直言，「台灣民進黨拒不承認體現『一個中國』原則的『九二共識』，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎」，同時也稱中國將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

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