人物／小時候願望是當棒球選手 礦工之子賴清德從政只輸過這個人
總統賴清德今（20）日宣誓就職，他在就職演說第一句就提到，「我年輕的時候，立志行醫救人。」不過事實上，他熱愛棒球，小時候曾想當棒球選手，他2年前演說時曾提到，他小時候想當棒球選手，一次腸胃炎卻讓他興起從醫救人的志願，也努力讀書成為醫生，後來在民主化的過程有機會從政為民服務。
記者何哲欣／台北報導
賴清德爸爸是礦工，因意外在賴清德2歲時就離世，靠母親拉拔家裏6個小孩長大，他圓了母親的心願，當上醫生。退伍後，賴清德先後擔任成大醫院、新樓醫院主治醫師，1994年他擔任民進黨台灣省長候選人陳定南的競選總部「全國醫師後援會」會長，開始以醫生身分從事政治工作，1996年首度參選國民大會代表就當選，開啟他的從政之路。
自此之後，賴清德參與選舉從來沒敗選過，1999年起當選立委並四連霸，2010年參選台南縣市合併後的首任市長就當選，2014年競選連任時，提五不策略：「不設競選總部」、「不立看板」、「不插旗幟」、「不用宣傳車」及「市政不中斷」，還是輾壓對手，以72.9%得票率連任成功。
賴清德2017年9月離開台南，北上擔任行政院長，2019年投入民進黨內總統初選，但敗給前總統蔡英文，這也可說是賴清德政治生涯唯一的「敗仗」，但他2020年仍與蔡英文搭檔參選，並獲817萬票，2024年再當選總統，攀上政治最高峰，也是史上擔任過行政院長、副總統、總統的第一人。