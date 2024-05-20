丸亀製麺「豚骨烏龍麵」買一送一！拿出手機就爽吃 活動時間曝光
外食上班族有福了！日本知名連鎖品牌「丸亀製麺」，近期為慶祝來台10週年，將從明（21）日至後（22）天，限時2天針對豚骨烏龍麵推出「買1送1」優惠，只要結帳時「拿出手機」就能輕鬆享有優惠！
記者潘毅／綜合報導
丸亀製麺官方宣佈，將於5月21日至5月22日期間，限時2天推出「買1送1」優惠。活動期間只要用手機出示官方粉絲團按讚追蹤畫面，就可享「豚骨烏龍麵（中）」買1送1，2碗優惠價144元，活動餐點僅限內用，不開放外帶，每支手機畫面限購1組。
事實上，丸亀製麺從2013年插旗台灣至今，在全台各地的百貨公司、大賣場都能逐漸見到它們的身影，更憑藉超Q彈的手打烏龍麵，還有爽脆的炸物系列，成功擄獲台灣人的味蕾。
因此本次10週年推出「豚骨烏龍麵」買一送一的優惠，也讓大批老饕大讚「上班剛好揪同事一起吃」、「明天午餐只要花72元」、「女兒最愛吃丸龜烏龍麵了」。
丸亀製麺「豚骨烏龍麵」買一送一
活動期間：2024年5月21日至22日
活動辦法：點餐結帳時主動出示丸亀製麵FB或IG「按讚/追蹤畫面」，享「中碗豚骨烏龍麵買一送一」優惠。
活動注意事項：
1、每支手機(畫面)限購一組。
2、買一送一「活動餐點限內用」，不開放外帶及寄碗 。
3、買一送一僅限中碗，不提供升級。
4、買一送一活動恕不與其他優惠活動併用。