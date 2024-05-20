520多空交戰！27檔台股ETF上漲　其中4檔收盤創高　

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大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，00918成分股涵蓋電、金、傳三大類產業，一甩四月的陰霾，在五月以來有7天創下掛牌以來新高價，顯見投資人長期持有，可以時間換取到總報酬的上漲。此外，ETF分散佈局的特色，協助投資人不必選股，也能同時掌握各產業的成長，並透過收益分配做部分的獲利了結。展望後市，隨著各企業陸續召開法說，只要有正面消息，都對於企業股價有所助益，建議投資人持續布局，長期存股才更能感受到投資的效益。
有專家也表示，近期台股受惠於美股反彈、AI創新題材不絕、520行情等因素帶動下，站穩2萬點之上，大型權值股的強勢表態，也進一步帶動市值型ETF表現。其中，00923為市值低碳型ETF，不僅可望持續受惠於基本面復甦與AI科技發展下所帶來的成長行情，還能兼顧全球最重視的ESG低碳趨勢，畢竟減碳為全球共識，在ESG低碳上管理妥善的企業更有能力守住獲利，台股方面亦然，因此具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF後市表現仍可期。
群益台ESG低碳50ETF（00923）經理人邱郁茹表示，在可預見的未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運與獲利表現，也使得碳金商機持續發酵，綠色製造將成主流，台灣廠商也積極跟上世界腳步，打造綠色供應鏈，而具有ESG低碳概念的企業將是市場關注焦點，不僅在國際碳稅上路後更有能力守住獲利，也是全球減碳浪潮下，資金配置時的首選，建議投資人不妨善用成分股結合碳金龍頭、ESG評分高且碳密度低的台股ESG低碳ETF來佈局，搶搭碳金商機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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