賴清德演說亮點看這！兩岸論述超強硬　首稱兩岸不隸屬、喊中國　

巷仔內／稱對岸中國、兩岸不隸屬　賴清德鷹派作風跟威權劃清界線

▲賴清德演說強調兩岸互不隸屬，強化國與國關係，清楚傳達與獨裁威權劃清界線。（圖／攝影中心）
▲賴清德演說強調兩岸互不隸屬，強化國與國關係，清楚傳達與獨裁威權劃清界線。（圖／攝影中心）

記者陳威叡／特稿

總統賴清德今（20）日正式宣示就職，外界關注演說中，有別於前總統蔡英文過去以「對岸」、「北京當局」稱呼中國，而賴清德則是全文皆以「中國」稱呼，也未提到以地區區分台海的《兩岸人民關係條例》，同時強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，強化國與國關係，也宣告民主自由是台灣不可退讓的堅持，鷹派演說清楚傳達與獨裁威權劃清界線。

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賴清德就職總統演說成國內外關注焦點，大篇幅提及民主台灣，將持續與民主國家，形成民主共同體，且民主、和平、繁榮是台灣的國家路線，也是台灣與世界的連結，提及台灣是「世界民主鏈」的亮點，民主台灣的光榮時代已經來臨。

對於台海關係方面，賴清德疾呼，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

賴清德指出，當世界上有越來越多國家，公開支持台灣的國際參與，在在證明了，台灣是世界的台灣，台灣是全球和平繁榮值得信賴的力量。全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是自己或國際友人稱呼國家的名稱，都一樣響亮，「就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界。」

綜觀賴清德兩岸論述發言，有別於過往蔡英文以「對岸」、「北京當局」稱呼中國，也不同於蔡英文曾在第一屆就職所言「尊重1992年兩岸兩會秉持相互諒解的歷史事實」；賴清德則是全文皆以「中國」稱呼，也未提到以地區區分台海的《兩岸人民關係條例》，同時也未觸及「九二共識」，在提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」之際，更迎來在場觀禮民眾掌聲。

觀察賴清德講稿，宣示民主自由是台灣不可退讓的堅持，強化國與國關係，鷹派演說清楚傳達與獨裁威權劃清界線。並重申新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。同時呼籲中國停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。

雖賴清德就職便觸及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，也希望中國能夠正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，也不忘釋出善意，具體提出兩岸可從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始。此外賴清德新內閣中，海基會前副董事長邱垂正接掌陸委會主委，行政院前院長鄭文燦接任海基會董事長，兩人都被認為是「知中派」，屬鴿派溫和立場，對中國釋出善意，對未來和平共榮可能性拋出期待。


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