永豐化學遭勒令關廠！輸液大廠恐大缺貨釀恐慌 林靜儀這麼說
國內生產生理食鹽水、葡萄糖注射液醫藥大廠「永豐化學」，因違規而遭食藥署勒令關廠停業，引發醫界擔憂影響到開刀以及住院藥品供給，今（20）日剛到任的衛福部政務次長林靜儀對此表示，目前已緊急協調生產同樣規格的藥廠，緊急安排生產，力拚補足永豐缺口「請有心人不要再操作恐懼」，稍後也將在晚間6點召開記者會，說明輸液供需協調處理進度。
記者林莞茜／綜合報導
永豐化學日前因展延許可證時，被發現有三大缺失，實驗數據造假、人員無法執行產品異檢、屢發生違規且沒有改善，嚴重違反PIC/S GMP規定，加上許可證到期，依規定勒令停業；永豐化學生產項目以大型生理食鹽水注射液、葡萄糖液、抗生素製劑為主，全台市占率高達7成，現在遭食藥署勒令關廠，手術、洗腎、住院用的生理食鹽水、葡萄糖、滅菌液出現缺口，目前的庫存可供應至6月。因此，南光和濟生等相關藥廠已積極增加產能，力拚補足永豐化學的缺口。
林靜儀為此表示，目前已緊急協調生產同樣規格的藥廠，緊急安排生產，而永豐庫存將調查是否可以使用，若仍可使用，將進行協調；食藥署則表示，國內尚有南光、信東、台灣大塚、台裕、濟生等五家業者能提供替代藥品，醫事司也會盤點醫院所需用量，以專案方式提供協助。
林靜儀提到，生理食鹽水缺貨，主要是永豐擁有7成市占率，一旦缺貨，其他業者一時無法補上，食藥署已進行控貨，避免囤量行為影響供應，並籲請醫師把該做的處置做好，把病人醫好、讓病人安心，不要拿一部份的數字出來，讓大家更緊張，讓事情變得更混亂。