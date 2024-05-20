陸府力挺灣聲樂團 邀陸府家族聆賞世界級台灣樂聲

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此次「青春行草」巡演，集結四大本土鋼琴家：廖培鈞、范姜毅、嚴俊傑、盧易之，在台中國家歌劇院演出，他們以古典音樂的國際語言，演奏由臺灣素材創作的鋼琴協奏曲，曲目包含《馬祖世紀風情畫》、《桃園四季》、《青春行草》，以及世界首演的《牛犁歌》，悠揚樂音讓觀眾聽得如痴如醉。
「灣聲樂團」音樂總監李哲藝表示，臺灣音樂的高度也可以和世界平起平坐，灣聲所做的，就是以最高等級的演奏技術，讓世界聽見屬於臺灣的聲音。本次音樂會的最後安可曲，由盧易之、廖培鈞、范姜毅、嚴俊傑四位鋼琴家驚喜演出八手聯彈，讓在場的觀眾嘉賓驚艷萬分，全場報以如雷掌聲畫下精彩的句點。
致力推廣永續生態、藝術人文、在地原創的「陸府生活美學教育基金會」，透過年度大型贊助活動，一方面向表演藝術團體表達支持，同時也將精采絕倫的美學饗宴與陸府家族的住戶、合作藝術家及企業夥伴們分享，延續至今，陸府家族已先後成為雲門舞集、無垢舞蹈劇團、優人神鼓等殿堂級盛會的座上賓。期盼藉此拋磚引玉，吸引更多人參與臺灣藝文重要的里程碑，讓藝術文化表演的感動能一代、一代傳下去。
除了贊助表演藝術專場，陸府生活美學教育基金會也將藝文活動帶入住戶與市民觀眾的日常生活，推廣美學素養並支持臺灣藝術的年輕新力！近期與致力推廣優秀臺灣藝術家的bísút團隊發起人呂季璇、紀嘉華共同在「陸府植深館」舉辦《中間狀態 Space in Between》展覽，展期自5月10日起至6月9日止。展出五位臺灣藝術家李浩、顏妤庭、蕭其珩、王煜松、何宇森的作品，透過油畫、水墨、攝影、雕塑及裝置等多樣媒材，將作品融入植深館充滿自然元素的展場室內外空間。與觀眾一起探索創作的可能性。