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陸府力挺灣聲樂團 邀陸府家族聆賞世界級台灣樂聲

▲「青春行草」巡演台中場，邀請四大本土鋼琴家廖培鈞、范姜毅、嚴俊傑、盧易之，以古典音樂演奏由臺灣素材創作的鋼琴協奏曲。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.20）
▲「青春行草」巡演台中場，邀請四大本土鋼琴家廖培鈞、范姜毅、嚴俊傑、盧易之，以古典音樂演奏由臺灣素材創作的鋼琴協奏曲。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.20）

記者金武鳯/台中報導

中部知名建商陸府建設長期支持、推廣臺灣在地文化藝術，每年企業週年紀念日，更藉由贊助國際指標性表演活動，讓跨社區間的所有住戶家族團圓聚首，用藝術力量表達感恩、榮耀之情。19日陸府家族即在揚名國際的灣聲樂團「青春行草」優美樂音中，歡度陸府34週年生日慶。

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▲「青春行草」巡演台中場，邀請四大本土鋼琴家廖培鈞、范姜毅、嚴俊傑、盧易之，以古典音樂演奏由臺灣素材創作的鋼琴協奏曲。（圖／陸府建設提供）
▲「青春行草」巡演台中場，邀請四大本土鋼琴家廖培鈞、范姜毅、嚴俊傑、盧易之，以古典音樂演奏由臺灣素材創作的鋼琴協奏曲。（圖／陸府建設提供）
灣聲樂團是臺灣唯一以臺灣音樂文化為價值的專業樂團，今年4月才剛結束國際巡演行程，5月返回臺灣將舉辦《青春行草》北中南三館巡演，6月又將啟動「世界十大音樂廳演出計畫」，並計畫於2026年登陸歐洲公演。其中，灣聲將前往日本東京以「世界第一美麗的聲響」所設計的「三得利音樂廳」演出，亦受到台積電之邀，將於6月份在台積電日本新廠所在的熊本演出，陸府深感榮幸能在灣聲短暫停留台中期間，用實際行動表達對臺灣音樂的支持，與1200位陸府家族好友同賞臺灣音樂之光。

▲陸府建設用行動表達對臺灣音樂的支持，與1200位陸府家族好友同賞臺灣音樂之光。（圖／陸府建設提供）
▲陸府建設用行動表達對臺灣音樂的支持，與1200位陸府家族好友同賞臺灣音樂之光。（圖／陸府建設提供）
此次「青春行草」巡演，集結四大本土鋼琴家：廖培鈞、范姜毅、嚴俊傑、盧易之，在台中國家歌劇院演出，他們以古典音樂的國際語言，演奏由臺灣素材創作的鋼琴協奏曲，曲目包含《馬祖世紀風情畫》、《桃園四季》、《青春行草》，以及世界首演的《牛犁歌》，悠揚樂音讓觀眾聽得如痴如醉。

「灣聲樂團」音樂總監李哲藝表示，臺灣音樂的高度也可以和世界平起平坐，灣聲所做的，就是以最高等級的演奏技術，讓世界聽見屬於臺灣的聲音。本次音樂會的最後安可曲，由盧易之、廖培鈞、范姜毅、嚴俊傑四位鋼琴家驚喜演出八手聯彈，讓在場的觀眾嘉賓驚艷萬分，全場報以如雷掌聲畫下精彩的句點。

▲陸府建設與bísút團隊發起人呂季璇、紀嘉華共同在「陸府植深館」舉辦《中間狀態 Space in Between》展覽，（圖／陸府建設提供）
▲陸府建設與bísút團隊發起人呂季璇、紀嘉華共同在「陸府植深館」舉辦《中間狀態 Space in Between》展覽，（圖／陸府建設提供）
致力推廣永續生態、藝術人文、在地原創的「陸府生活美學教育基金會」，透過年度大型贊助活動，一方面向表演藝術團體表達支持，同時也將精采絕倫的美學饗宴與陸府家族的住戶、合作藝術家及企業夥伴們分享，延續至今，陸府家族已先後成為雲門舞集、無垢舞蹈劇團、優人神鼓等殿堂級盛會的座上賓。期盼藉此拋磚引玉，吸引更多人參與臺灣藝文重要的里程碑，讓藝術文化表演的感動能一代、一代傳下去。

除了贊助表演藝術專場，陸府生活美學教育基金會也將藝文活動帶入住戶與市民觀眾的日常生活，推廣美學素養並支持臺灣藝術的年輕新力！近期與致力推廣優秀臺灣藝術家的bísút團隊發起人呂季璇、紀嘉華共同在「陸府植深館」舉辦《中間狀態 Space in Between》展覽，展期自5月10日起至6月9日止。展出五位臺灣藝術家李浩、顏妤庭、蕭其珩、王煜松、何宇森的作品，透過油畫、水墨、攝影、雕塑及裝置等多樣媒材，將作品融入植深館充滿自然元素的展場室內外空間。與觀眾一起探索創作的可能性。

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