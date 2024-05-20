南韓歌手出事硬辦演唱會！爽賺40億才承認酒駕 粉絲暴怒喊封殺
南韓古典演歌歌手金浩中日前遭爆出肇事逃逸，有媒體報導他在駕車後撞上路邊計程車後就馬上離開，甚至還找經紀人出面頂罪。經調查後，警方認為他涉嫌酒駕，未料公司拒不承認，甚至選擇在18、19日硬辦演唱會，爽賺40億元（約1億元台幣）。今（20）日金浩中才透過律師對外承認自己酒駕，並向社會大眾道歉，讓不少南韓民眾都十分憤怒，紛紛怒喊：「不想再看到他！」
記者張一笙／綜合報導
金浩中酒駕、肇事逃逸後涉嫌找經紀人頂罪，2名經紀人分頭行動，一個換上他的衣服到警局自首，另一名則是想辦法銷毀行車記錄器的記憶卡。金浩中的公司老闆還對外強調：「藝人沒喝酒，只是因為開車技術不純熟。」一連串荒謬行為連日來登上南韓新聞熱搜。
雖然金浩中已被炎上，但他仍拒不承認自己酒駕，堅稱自己「沒喝酒」，直到周末演唱會結束後，才承認自己酒駕開車、肇事逃逸等罪行。有業界人士分析，金浩中這2天的演唱會門票總收益約莫在40億韓元（約莫1億元新台幣），若是金浩中因酒駕事件取消演唱會，金浩中將面臨天價索賠，因此他必須堅稱自己沒喝酒，直到演唱會結束。
今日上午，金浩中透過律師對外承認自己有酒駕：「身為公眾人物，這段時間我對自己的行為感到十分後悔，這幾天已經主動到警局承認酒駕肇事逃逸，在此想向粉絲和全國民眾道歉。」據悉，雖然金浩中已經承認自己撒謊，但由於記憶卡已經被銷毀，因此金浩中可能最終獲判無罪。消息一出，讓不少粉絲感到十分憤怒，紛紛表態再也不會支持金浩中：「不想再看到這個人」、「比起酒駕，說謊更可惡」、「因為會影響後續活動所以選擇自首嗎？」
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