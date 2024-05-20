離婚章子怡7個月！汪峰520認愛「小21歲新歡」：看到她身上的善良
45歲中國大陸影后章子怡與歌手52歲汪峰，2023年10月23日宣布離婚、結束8年婚姻。今（20）日汪峰突然發文，認愛31歲百萬網紅森林北（李巧）：「看到她身上的正直和善良。」強調兩人是在離婚章子怡後2個月才認識，並於相識4個月後交往，絕對沒有「無縫接軌」。
記者黃雅琪／綜合報導
汪峰澄清自己沒有「無縫接軌」新歡：「去年在我離婚2個月後的10月，因為工作關係在新疆認識了李巧女士（森林北），在相識的過程中，我感受到她對工作和生活的執著樂觀，看到她身上的正直和善良，認識大約4個月後我們開始交往。」
汪峰痛批，網友對他與森林北人身攻擊：「幾天前她出差來北京，當我們和孩子以及朋友們結束晚餐返回時，被媒體拍到，並發布了一則新聞和幾張非常日常的照片。可從那一刻起僅僅幾天時間，某些別有用心的人，開始不斷的惡意捏造及歪曲事實，協同網路水軍，引發大量的不實揣測，對我們實施輿論攻擊。」
護愛心切的汪峰，決定站出來發聲：「首先，因為許多針對我的惡意輿論而受牽連帶給李巧的傷害，對此我深表歉意。然後我必須澄清，我上一段婚姻的結束，是當時我們夫妻雙方慎重且負責任的決定，與任何人無關。在離婚正式生效前，我與李巧女士完全不認識。」直言再有造謠言論發生，他會不惜一切提告。
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