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國民黨又夜宿議場？傅崐萁辦家宴請藍委　要媒體「回立院等我們」

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁稍早受訪時，。（圖／記者吳翊緁攝，2024.05.13）
▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁稍早受訪時，。（圖／記者吳翊緁攝，2024.05.13）

記者林怡昕／台北報導

立法院日前審議藍白黨團國會改革法案，朝野爆發激烈肢體衝突，直到深夜立法院長韓國瑜才宣布休息，明（21）日將再迎來院會，藍營是否會再夜守議場引發關注。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今晚在福華飯店舉辦「家宴」，宴請同黨立委，據了解飯局中將討論明天是否要文攻、武鬥，傅崐萁更在採訪後向媒體喊話，「你們都回立法院等我們，我的magic word已經告訴你們了」。

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傅崐萁稍早說，今天國民黨辦家宴，就是希望大家有一個寧靜的空間，畢竟每位委員身上都有傷痕，希望總統賴清德能夠說到做到，國會就是「少數服從多數」，全世界的國會皆然，希望國會能夠正常運作，大家要多多溝通，不要用暴力相向。

傅崐萁也提到，民進黨已經三度執政，還用暴力對付在野黨，今天希望大家有一個寧靜的空間，讓大家好好休息一下，「我們不是在台南吃人民納稅錢的國宴，我們是自己來辦家宴」，希望立法院要有該有的規則，以及國會理應能夠讓議事順暢的運作。

被問及國民黨是否會夜守立院？傅崐萁則未正面回應，僅稱一切以民意為依歸，人民都希望所有國家的運作必須要正常公開，民進黨一直不斷地主張的國會必須必須要有聽證、調查等相關權利，跟全世界的民主國家都一樣，所以現在積極地在進行。

接受媒體採訪結束後，傅崐萁更意有所指的喊話現場媒體「你們都回立法院等我們，我的magic word已經告訴你們了」，據了解，該家宴將商討明天議事對策，討論是否會文攻、武鬥。

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