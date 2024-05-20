中職重播挑戰權新規定出爐！模仿日職「2+N」模式 5月28日起適用
中職聯盟今（20）日召開總教練會議，會議中針對重播輔助判決挑戰是否增加次數，6隊坐下來好好討論，結果中職聯盟宣布，自5月28日起，將採用「日職模式」，就是在2次挑戰失敗前，都能持續使用挑戰權，所以說是「2＋Ｎ次挑戰」，因為只要2次挑戰尚未用光，都可以沿用。中職聯盟祕書長楊清瓏表示，今天最主要是討論挑戰次數的調整，根據去年2023年的資料來看，全年單隊單場在8局結束前挑戰兩次全成功的機率雖僅為9.1％，但為了減少誤判影響比賽的結果，因此特別提出在總教練會議討論。
記者吳政紘/綜合報導
中職季中改制 為減少誤判發生
中職本季就有多次發生「誤判」的狀況，因為各隊都只有2次挑戰權利，用完就沒有了，所以就算判決很清楚是有問題，比賽也無法改變，反而失去重播輔助判決的精神。
中職裁判長張展榮表示，目前中職可以依循日本職棒的挑戰模式，每隊各有2次挑戰權，挑戰失敗才扣次數，可降低誤判對於比賽結果的影響，聯盟裁判們也可以自我檢視一起成長，而過去在經典賽等世界棒壘總會賽事，也是類似狀況，所以此制度並不複雜。
由於各隊都有想法，中職秘書長楊清瓏表示，「各隊都有提出各種不同意見，有認為維持現狀，也有2+1、2+N的模式，經過大家熱烈討論交流後也取得共識。」目前中職先採用日本職棒2+N模式，但8、9局主審可視情況主動啟動挑戰權維持現狀，進入延長賽則各隊次數歸零，各擁有1次挑戰權，成功可保有繼續挑戰機會。
捕手是否衝撞？ 回歸波西條款精神
此外，由於台鋼雄鷹在14日捕手張肇元跟馬傑森相撞，針對本壘攻防的議題，各隊教練也提出很多看法，最後還是回到「波西條款」的精神，就是「除非捕手先接到球，否則捕手不能進入跑者有得分意圖的本壘路徑。還有，若捕手在接到球前，進入跑者路徑，主審得以判定跑者安全上壘得分。」取消相關但書，包含接球路徑預測，在未接到球之前都不應該阻擋跑者路徑。
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