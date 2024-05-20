李亦伸專欄／溜馬vs.塞爾提克！NBA季後賽東區決賽誰勝出機率大？

看好金塊贏被打臉！李亦伸自嘲天選之人　網笑：反著買別墅靠大海

▲衛冕軍丹佛金塊領先20分遭灰狼逆轉出局，於季後賽西區次輪止步，無緣完成二連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲衛冕軍丹佛金塊領先20分遭灰狼逆轉出局，於季後賽西區次輪止步，無緣完成二連霸。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA衛冕軍丹佛金塊隊今（20）日在季後賽西區次輪G7生死戰中，竟在領先多達20分的情況下被明尼蘇達灰狼逆轉，終場金塊以90：98落敗，無緣完成二連霸。資深球評「坤哥」李亦伸賽前預測金塊將獲勝，結果東方神秘力量依舊，再度被打臉，在臉書自嘲是天選之人引發熱議，網友笑說：「跟坤哥反著買，別墅靠大海！」

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李亦伸在賽前分析指出，金塊團隊更嚴謹且擁有更多季後賽經驗，Nikola Jokic依然是當今NBA最全能的球員，攻防兼具絕對統治力，因而看好金塊能在搶七大戰中勝出。然而，事與願違，金塊隊竟然在最多領先20分的情況下，最終被灰狼翻盤，讓人瞠目結舌。

李亦伸自嘲「天選之人」：灰狼還真贏了！

在金塊隊輸球後，李亦伸在臉書上自嘲道：「灰狼還真的贏了，衛冕軍金塊下半場最多領先灰狼20分，最終被灰狼逆轉勝98:90，灰狼拿下搶七，淘汰金塊，打進西區決賽。」

李亦伸還分享了與老婆的對話，老婆困惑表示：「領先20分比賽，金塊怎麼會輸球，他們又不是湖人？」他反思後說道：「金塊就是太自信也過度傲慢，才會被翻盤，你看他們一年多來如何消遣湖人譏諷老詹（LeBron James），甚至輕忽對手，自信沒有不好，但過度外放外露，反而讓人覺得你目中無人，這是兵家大忌。」

李亦伸老婆接著說：「你的分析有邏輯+判讀+預測都很有邏輯深度，你也常常點出別人看不到的細節，但比賽沒有絕對，球是圓的，你一直不懂湖人兩年來為什麼就是打不贏金塊，就像金塊也搞不懂怎麼會在領先20分情況下被逆轉，還輸了整個賽季，你的宿命還真的很靈。

「大家都很開心，看球充滿樂趣，比賽無法預測，你是天選之人，接受吧！」被老婆這樣虧，讓李亦伸當場傻眼。

網友熱議「跟坤哥反著買，別墅靠大海！」

李亦伸的預測再次失準，網友們紛紛調侃：「跟坤哥反著買，別墅靠大海！」、「最強東方神秘力量」、「糗爺就是關鍵因子」、「每場都相信伸哥的力量，這個月，已經賺了一個月的薪水了」、「謝謝伸哥，每年季後賽帶給我們的歡樂」、「來朝聖天選之人。」

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