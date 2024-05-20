520就職國宴首度移師台南　黃偉哲緊張「既期待又怕受傷害」

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黃偉哲會前受訪時表示，今天是總統就職國宴，也是首次國宴移到台北市外，而總統、副總統賴清德、蕭美琴，都有台南市元素，因此市府歡欣鼓舞，帶著辦喜事的心情來迎接這場國宴。
黃偉哲提到，今年也是台南400年，首次把國宴移到台南，相信市民朋友及所有市府團隊、飯店都是以非常謹慎、歡欣鼓舞，「心裡蠻緊張，既期待、又怕受傷害」，但相信今天經過周詳的準備後，一定能夠帶給與會的各位嘉賓及各國元首，有賓至如歸的享受。
至於場內佈置以台南蘭花為主軸，搭配採獨特奈米噴染技術設置而成，近30個友好國家的國旗造型，成為全場吸睛焦點。黃偉哲說，國旗牆在過去台灣世界蘭展時，已經做過一次，反應非常之好，今天為前來參加總統就職國宴的貴賓所代表的國家，再設置的另外一面國旗牆，相信不一定是同一批人，但同樣都會有驚喜的感覺。
黃偉哲補充，國旗蘭花也是台南創舉，台灣的蝴蝶蘭是佔世界的三分之一，台南市占台灣的二分二分之一，所以世界上，每六朵蝴蝶蘭就有一朵是台南種出來的，因此台南不僅是種蝴蝶蘭，且還有高科技的奈米科技，把各國國旗的顏色代表的顏色、圖樣都噴在蘭花上面，相信一定會留下給貴賓們非常驚喜。
黃偉哲提到，除了外觀布置之外，菜色內容也都根據訪賓的特別喜好調整，兼顧到全國各地的食品特色，也兼顧到訪賓們各自飲食習慣，相信訪賓在吃國宴時，應該不會有不舒服、不習慣或宗教禁忌的感覺，也相信外交部及主辦單位謹慎處理好，客製化每一份的餐點。
至於外賓會不會留在台南觀光？黃偉哲直言，台南有句話說，來了就多住兩天，相信今晚的飯店房間通通被訂光了，當然也有一部分嘉賓，因為行程上需要，連夜搭高鐵回去，不管搭高鐵或住在台南的人，手邊的行李都充滿台南伴手禮，一定不會讓訪客空手而歸。
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