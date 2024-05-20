林志穎「相隔30年」同框周慧敏！曬2回憶小物引暴動：依然是女神
有著「不老男神」封號的藝人林志穎，近日在社群上曬出自己跟「玉女掌門人」周慧敏的合照，並且透露自己已經有長達30年沒有見到對方，久違見面讓他馬上想起周慧敏的成名曲〈流言〉，並直言：「你依然是我們心目中的女神。」照片曝光後，引起不少粉絲們的注意，而林志穎也在貼文中附上兩人當年的「宣傳小物」，讓粉絲們都紛紛想起兩位藝人年輕時的模樣，以及過去追星時的種種回憶，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
林志穎今（20）日在社群上發文透露，自己在昨（19）日一見到周慧敏，馬上想起對方的成名曲〈流言〉，「30年不見，你依然是我們心目中的女神，玉女掌門人非你莫屬！」林志穎也記得當時兩人一起跑通告宣傳的時光，「那時候我們都會互相加油打氣，看到好多宣傳物都有留下我們共同的記憶，希望未來的日子你能夠開開心心，身體健康。」並在貼文中附上兩人當年的宣傳小物「電話卡」和「雜誌封面」，引起許多粉絲關注。
在林志穎的貼文曝光後，吸引了大票粉絲來朝聖，大家紛紛留言表示：「兩個加起來終於超過18歲了，恭喜你們36歲！」、「一個不老男神，一個不老女神」、「請問只有我一個人在變老嗎？」、「好誇張！真的很好奇兩位男神女神的時空是不是停止了」、「兩個偶像在一起畫面太完美了」、「想當年我還透過郵購小冊買小志電話卡，真的是30年前的事了」、「天啊！超級回憶殺的電話卡」、「老天似乎在你們身上按下歲月暫停鍵」。
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