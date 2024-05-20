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《原子少年2》登上美媒！Energy坤達合體2新導師　超帥形象照曝光

▲《原子少年2》導師歐漢聲（左圖起）、坤達、健志合體拍形象照。（圖／踢帕娛樂提供）
▲《原子少年2》導師歐漢聲（左圖起）、坤達、健志合體拍形象照。（圖／踢帕娛樂提供）

記者楊穎軒／綜合報導

選秀節目《原子少年》第一季2022年開播後締造驚人收視率，連3場演唱會門票一啟售便秒殺，重現早年男團崛起的榮景和追星盛況，第二季還沒開播，美國權威媒體美聯社（Associated Press）搶先刊登節目播出消息，成為另一種「台灣之光」。Energy坤達回鍋新一季星際導師，與歐漢聲、玖壹壹健志日前進棚拍形象照，算是為《原子少年2》第一次合體。

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談及《原子少年2》評分標準，歐漢聲表示將著重「舞台魅力」和「自信展現」，希望可以發掘少年潛在的音樂與舞台實力；坤達坦言會比之前再嚴厲一點，盼望可以看到少年有更好的表現，而健志冷自嘲是「陪伴型導師」，因為1993年出生的他相較兩位前輩，與少年們的年紀更加接近，讓現場工作人員捧腹大笑，要坤達跳一段「E16蹲」反擊。

▲坤達回歸《原子少年2》星際導師。（圖／踢帕娛樂提供）
▲坤達回歸《原子少年2》星際導師。（圖／踢帕娛樂提供）
近期合體的Energy人氣不輸當年，簽唱會超過5000名粉絲塞爆信義區香提大道，成員簽到凌晨3點才收工，坤達被其他兩位導師逼問：「節目開錄現場也會有這麼多人來支持嗎？」他說Energy團員總共5人，自己平均下來負責1000多人應該沒問題，反問兩位導師剩下的怎麼補？健志幽默表示：「我有兩個團員（玖壹壹）可以來。」

此外，歐漢聲還趁機對鏡頭喊話，為《原子少年2》選手上第一堂課：「大家記得要跟團員相處融洽！未來要合體才有辦法這麼順利！」

▲歐漢聲（上圖）、健志加入《原子少年2》導師陣容。（圖／踢帕娛樂提供）
▲▼歐漢聲（上圖）、健志加入《原子少年2》導師陣容。（圖／踢帕娛樂提供）
▲▼歐漢聲（上圖）、健志加入《原子少年2》導師陣容。（圖／踢帕娛樂提供）
《原子少年2》預計於8月首播，除了可以準時在TVBS及其他串流平台鎖定之外，這次在美國境內的「天下衛視」也可以看到節目播出，其他包含新加坡、越南、泰國等地也都有機會收看。新一波原子炫風，即將在今夏引爆。

▲男團Ozone將於8月在台北小巨蛋開唱，成為第一組「破蛋」的《原子少年》出道團體。（圖／Ozone臉書）
▲男團Ozone將於8月在台北小巨蛋開唱，成為第一組「破蛋」的《原子少年》出道團體。（圖／Ozone臉書）
▲《原子少年》冠軍團U:NUS 8月也將在台中圓滿劇場舉行成軍週年演唱會。（圖／U:NUS臉書）
▲《原子少年》冠軍團U:NUS 8月也將在台中圓滿劇場舉行成軍週年演唱會。（圖／U:NUS臉書）
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