飼主「手繪尋狗啟示」找愛犬！靈魂派畫法超難找 本尊現身全震撼
真心不騙，如假包換！一名大陸飼主養的黑貴賓狗日前不小心走失，於是飼主想到辦法，畫了一張狗狗的自畫像貼在社區大樓門口以及電梯內，希望好心人如果有看到他走失的狗的話，可以回報，不過狗狗自畫像曝光之後，不少人都吐槽「這是要怎麼找到啊....畫成這樣」，沒想到最後黑貴賓狗還真的被找回，且本尊跟飼主畫的還真的非常神似，笑翻不少人。
記者張嘉哲/綜合報導
大陸一名飼主家裡養了一隻黑色的貴賓狗，不過在日前走丟了，於是飼主想到可以張貼公告在社區大樓門口跟電梯與網路上，希望大家一起幫忙尋狗。只見該張公告上面寫著「本人丟失一隻小型黑色貴賓犬，約1.5公斤，丟失的時候身穿黃色帽子衣服，由於狗狗正在生病期間需定時打針，希望有撿到或看到狗狗的好心人聯繫我，萬分感謝」。
而公告的下方也附上飼主自己畫出狗的自畫像寫著「大概長這樣」，只見該隻狗的輪廓根本看不出來，身上前段則是黃色、後段則是藍色的情況，網友看了公告之後稱該飼主根本是「抽象派藝術大師」，「這個也畫得太抽象了吧.....是要怎麼找啦」、「靈魂畫風，祝你真的能找到狗」、「算了吧，把自己狗畫成這樣是誰找得到。」
然而意外的是，過沒幾天飼主就在網路上貼出狗狗被找到的照片，在熱心網友的轉發下，真的有好心人士幫忙找到狗，對方也立刻聯絡飼主，這才讓黑色的貴賓狗找到回家的路，結束這場失蹤驚魂記。
比起找到狗，更多人看到狗狗本尊之後相當驚訝表示「......好吧看上去真的就跟圖一樣，我道歉」、「說飼主是抽象派靈魂大師的要不要出來道歉一下」、「本尊狗跟畫不能說很像，只能說是如假包換」、「看到本尊只能說公告畫的是千真萬確」、「飼主其實很聰明了，最大特色都有畫出來，其實一眼看到這隻狗的話就能認出來。」