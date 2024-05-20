Android手機也超強為何堅持買iPhone？過來人揭「1關鍵」：狂勝
手機兩大系統，分別為蘋果iPhone專屬的iOS作業系統，以及Android，哪一系統的手機比較好，向來都是兩派擁護者熱門討論的話題，日前還有外媒站出來當公道伯，分享Android手機沒有輸給iPhone的原因。但就有網友不解問「堅持用iPhone的理由是什麼？」，竟有一票人是因為「手機殼好買」而持續當果粉，
記者周淑萍/綜合報導
社群平台Dcard有網友發文詢問，iPhone比起其他手機品牌貴了不少，且很多功能Android也有追上來，不解持續用iPhone的理由是什麼？此貼文引發熱議。大批網友直指一關鍵「被系統綁架」，因為iPhone 換iPhone 換機很方便，且LINE的資料可以直接搬到新手機上，再加上iPhone和蘋果系統的電腦、平板可以連動，分享檔案也相當方便，蘋果系統穩定度高也是關鍵。
即便iPhone有相當大的優勢，但拍照還是被詬病，網友直言「三星手機拍照是真的輾壓蘋果」，沒錯，其中三星S23 Ultra和S24 Ultra更被封為演唱會神器，但即便iPhone拍照不如三星吸眼球，但果粉卻也不會因此變心，反認為有需求再去租手機就好，平常主力還是選擇蘋果。
除了系統的轉移之外，眾家網友也點出了另一項讓iPhone 完勝的關鍵就在於「手機殼好買」，有人用Android手機，過了2年就買不到手機殼，蘋果即便較舊的機型手機殼還是有較多可以選擇，有人就不諱言表示，離不開iPhone就是因為「殼好買，我就那麼膚淺」。