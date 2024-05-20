520國宴佈置曝光　蘭花化身30友邦國旗　8主菜融合5大族群

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花材以臺灣最具國際競爭力且為臺南市花的蝴蝶蘭為主，結合臺南在地花卉--火鶴，並搭配腎藥蘭、萬代蘭與文心蘭等臺灣最具國際能見度的蘭花，以打造2024最具臺南特色的國宴。
國旗蘭花則採用獨特奈米噴染技術，製作過程更需經過七個工序（設計、定稿、開模、調色、試染、定色與噴染）才能完備國旗蘭的呈現。雖然費時費工，但噴染圖案以友好國家的國旗為設計，使每朵蝴蝶蘭滿載台灣人民良善的心意。
今晚國宴菜色以「好料大員，有料台灣」為主題，展現台灣5大族群（閩南、客家、外省、原住民、新住民）風味與文化脈絡交織，貫穿前後，結合台灣各地豐美物產，呈現台灣多元豐富飲食文化，更有獨特與傳承寓意，讓世界看見台灣。
國宴8道主菜設計融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」等6大關鍵詞。第1道、第2道菜融合5大族群，第1道菜「永續啟航」以當季蔬菜拼盤搭配5大族群所使用的沾醬，第2道菜「在地扎根」則是5大族群代表小吃。
第3道菜「南國醬滷」結合潮州滷水和台灣滷味，第4道菜是「客韻陳厚」的竹筍菜脯雞湯，第5道菜是「原味純粹」的刺楤黃錫鯛，第6道菜是「老菜彌新」的春梅排骨，第7道菜是「百年飄香」的蝦仁飯，盡顯台灣美食廣度與多樣性。
第8道菜則是「國際之光」的甜點、水果及飲品，當然，名聞國際的珍珠奶茶也會上桌；飯店透露，珍珠奶茶不是全糖，而是3分糖。