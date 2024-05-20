520後找投資亮點！分析師看好軍工國防：兩岸無人機軍備競賽

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由於賴清德強調兩岸互不隸屬，談話中也說將積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全。因此汪海華認為，接下來的投資重點將是國防軍工與無人機，尤其國防預算逐年增加，可以關注漢翔規劃高教機今年度預計生產18架、明（2025）年18架、後（2026）年3架的進度，將66架高教機全數交付空軍並進駐所屬飛行訓練指揮部。
另外，賴清德也喊出「要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業」，雷虎將是重中之重。雷虎今年4月表示將爭取6款無人機標案，但標案還沒決定，雷虎公布財報讓人驚艷，雷虎第1季財報，稅後純益0.24億元，扭轉去年同期稅後虧損0.13億元表現、轉虧為盈，每股稅後純益0.17元，獲利為近10季以來高點。另外，4月營收1.40億元，稅前淨利0.46億元，本期淨利0.35億元、年增1,837%，每股稅後純益0.24元。汪海華認為，這代表已經有國外客戶在下訂單。
汪海華指出，至於賴清德講的AI科技島與強韌電網或是智慧電網等，都是延續蔡英文的政策，尤其是強韌電網議題，相關個股已經漲多，有些本益比太高，其實不用多著墨了。至於AI相關，時序進入第二季是電子業淡季，還是要持續觀察國際產業局勢。
汪海華提醒，接下來輝達財報將出爐，由於美超微財報不如市場預期，點出零組件短缺，外界認為是供不應求的HBM（高頻寬記憶體），這部分可能也會影響輝達財報沒有那麼亮麗，多少可能影響台廠供應鏈，因此他預估5月底AI概念股可能較為震盪，但6月Computex將登場，國際大咖雲集勢必又將掀起一波高潮，建議5月底AI股逢低時可以搶進把握時機。
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