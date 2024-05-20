賴清德就職談話後台股急殺150點　回顧過去7次520後短中長期表現

520後找投資亮點！分析師看好軍工國防：兩岸無人機軍備競賽

▲投資人關心520之後就沒行情了嗎？有分析師解析賴清德談話，強調兩岸互不隸屬，國防軍工與無人機將成為投資亮點，尤其是無人機可能成為兩岸軍備競賽的項目！（圖／NOWnews攝影中心攝）
▲投資人關心520之後就沒行情了嗎？有分析師解析賴清德談話，強調兩岸互不隸屬，國防軍工與無人機將成為投資亮點，尤其是無人機可能成為兩岸軍備競賽的項目！（圖／NOWnews攝影中心攝）

記者許家禎／台北報導

今（20）日是520總統就職典禮，總統賴清德發表完就職演說後，指數跳水式翻黑，最低來到21102.18點，上沖下洗236點，終場上漲13.16點或0.06%，來到21271.63點，三大法人合計買超24.87億元。台股今日走勢震盪，投資人關心520之後就沒行情了嗎？但有分析師解析賴清德談話，除AI科技島與強韌電網等關鍵字是延續蔡英文的政策外，新亮點就是強調兩岸互不隸屬，國防軍工與無人機將成為投資亮點，尤其是無人機可能成為兩岸軍備競賽的項目！

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針對總統賴清德今日談話，啟發投顧分析師汪海華接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，原本中國在92共識一個中國之下什麼都好談，但賴總統今日強調兩岸互不隸屬，觀光股跳水慘綠，隨後中國國台辦回應賴清德的講話暴露「台獨工作者」的本性，增加兩岸情勢緊張，他建議近期觀光股都要暫時觀望。

由於賴清德強調兩岸互不隸屬，談話中也說將積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全。因此汪海華認為，接下來的投資重點將是國防軍工與無人機，尤其國防預算逐年增加，可以關注漢翔規劃高教機今年度預計生產18架、明（2025）年18架、後（2026）年3架的進度，將66架高教機全數交付空軍並進駐所屬飛行訓練指揮部。

另外，賴清德也喊出「要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業」，雷虎將是重中之重。雷虎今年4月表示將爭取6款無人機標案，但標案還沒決定，雷虎公布財報讓人驚艷，雷虎第1季財報，稅後純益0.24億元，扭轉去年同期稅後虧損0.13億元表現、轉虧為盈，每股稅後純益0.17元，獲利為近10季以來高點。另外，4月營收1.40億元，稅前淨利0.46億元，本期淨利0.35億元、年增1,837%，每股稅後純益0.24元。汪海華認為，這代表已經有國外客戶在下訂單。

汪海華指出，至於賴清德講的AI科技島與強韌電網或是智慧電網等，都是延續蔡英文的政策，尤其是強韌電網議題，相關個股已經漲多，有些本益比太高，其實不用多著墨了。至於AI相關，時序進入第二季是電子業淡季，還是要持續觀察國際產業局勢。

汪海華提醒，接下來輝達財報將出爐，由於美超微財報不如市場預期，點出零組件短缺，外界認為是供不應求的HBM（高頻寬記憶體），這部分可能也會影響輝達財報沒有那麼亮麗，多少可能影響台廠供應鏈，因此他預估5月底AI概念股可能較為震盪，但6月Computex將登場，國際大咖雲集勢必又將掀起一波高潮，建議5月底AI股逢低時可以搶進把握時機。

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