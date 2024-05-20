最強怪物女優！宮下玲奈演技大挑戰 最喜歡扮演的角色是「她」
日本「最強怪物女優」宮下玲奈多次來台參加公開活動，不但對台灣印象深刻，也十分喜歡台灣，更在0403花蓮大地震時，捐贈善款協助花蓮賑災，讓不少粉絲看到她「人甜心也美」的特質。宮下玲奈表示，出道以來嘗試多種角色，自己最喜歡扮演的角色，就是她自己。
記者張一笙／綜合報導
私下是甜食控的宮下玲奈，自曝每周都去2次甜點店，尤其多次來台工作的以後，更是對台灣傳統點心讚不絕口，宮下玲奈表示：「雖然來台灣的次數不多，但當吃到鳳梨酥、杏仁豆腐時真的好喜歡，尤其QQ球更是我的最愛，希望每次來台灣都能好好品嚐一番！」
宮下玲奈進入成人產業的時間並不久，2022年正式出道後，因為亮眼的外貌及佼好身材，令她獲得粉絲們給予的「顏值巔峰」美譽，更被譽為「最強怪物女優」。宮下玲奈出道迄今演出超過20多部作品，從學生、職員再到護士都有著不錯的表現，當被問到哪一個角色對她來說最具挑戰性時，宮下玲奈則直率地表示：「除了扮演自己之外，其他對我來說都好難！」
有趣的是，儘管已經擁有多部叫好又叫座的影像作品，宮下玲奈卻從未看過自己出演的任何一支影片：「因為看到自己的作品時，其實會有點害羞、不自在，所以除了是放在網路上的宣傳預告，不然我連自己的一部影片都沒有看完過。」
被問到2024的目標，宮下玲奈表示自己未來想繼續提升海外知名度，也想透過IG直播、社群媒體發文的方式，藉以加深與粉絲們之間的感情，宮下玲奈說：「曾經有粉絲跟我分享，因為看了我作品的關係，讓他順利地通過測驗，雖然我也半信半疑，但能跟粉絲們有這樣的互動，真的讓我覺得很有趣外，甚至自己的作品能變成幸運物，也是從沒有想過的事情！」
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