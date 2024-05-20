賴清德演說亮點看這！兩岸論述超強硬　首稱兩岸不隸屬、喊中國　

挨批重用爭議大官、擁8席子弟兵勝白黨立委　盧秀燕自認嚴守立場

▲盧秀燕強調自己用人嚴守立場，若所屬涉及不法，一定依法處理。（圖／台中市政府提供，2024.05.20）
▲盧秀燕強調自己用人嚴守立場，若所屬涉及不法，一定依法處理。（圖／台中市政府提供，2024.05.20）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕今天下午從總統就職典禮趕回議會備詢，民進黨議員針對立法院517衝突事件中，「盧系子弟兵」忙著在立法院打架表示強烈遺憾，並指「盧系」8席在中央的影響力已勝過民眾黨整個黨的立委，盧秀燕還在地方重用爭議性大官，包括研考會主委劉彥澧、副祕書長林育鴻、前立委蔡壁如等人，質疑她的用人哲學。盧秀燕強調行政機關不該評論民意機關，自己用人嚴守立場，若劉、林二人涉及不法，一定會依法處理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院會17日處理藍白所提國會改革法案，藍綠立委爆嚴重衝突，民進黨立委沈伯洋、郭國文、邱志偉等人遭推下主席台，6名立委身體不適送醫。

民進黨籍市議員張芬郁、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤、謝家宜、陳雅惠今（20）日質詢時，指517立法院會朝野衝突，多名立委為盧系子弟兵，選舉時獲盧秀燕背書、站台，家鄉需要他們努力，卻在立法院打架，令人遺憾又憂心，盧秀燕曾為6連霸立委，難道沒有提點新科立委嗎？

盧秀燕表示自己嚴守市府立場，無關台中市政的議題沒有評論，「行政機關不應該評論民意機關」，堅持不發表意見。

▲台中市議員張芬郁批評「盧系」立委在立法院打架，令人遺憾又憂心。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.20）
▲台中市議員張芬郁批評「盧系」立委在立法院打架，令人遺憾又憂心。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.20）
議員陳淑華批評，台中市有6位藍營立委，加上前副市長王育敏、前市議員黃仁，「盧系立委站一排等於白黨的人數」，現在卻因暴力事件切割子弟兵。陳俞融更批評盧秀燕沒有擔當，台中市民看到暴力事件，心裡在淌血，市長卻沒有評論。

張芬郁再指立委徐巧芯之夫、研考會主委劉彥澧被外界批評「白天做民調晚上做網軍」、副秘書林育鴻捲入台北市府士科案偽造會議記錄風波，都是有問題的盧系子弟兵。市議員陳雅惠也表示，市長盧秀燕收編民眾黨蔡壁如當市府有給職顧問，就是直接切入柯文哲的人脈組織系統；重用幕僚世代的鄭照新當副市長，就是擴大自己的政治能量，市府出現人事爭議，卻看不到盧秀燕的立場與態度，只有一再迴避，用人標準是否有問題？

盧秀燕則表示，她要求下屬嚴守紀律、有操守，她對於所屬主管同仁的評論不該超過司法偵辦，「目前為止他們都適任」，有一分證據說一分話、目前司法沒證明他們涉入案件，就不需要評論。

巷仔內／不只逆風！扭轉藍營抵制、化解綠營尷尬　盧秀燕圓中有方

「逆風女俠」盧秀燕出席520　先祝國運昌隆再談來日方長

議員口誤「盧總統」請假去就職典禮　盧秀燕自爆事前被黨內打槍

差點忘了今天520！盧秀燕笑答：老公若沒想到就可以混過去

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞