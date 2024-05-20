挨批重用爭議大官、擁8席子弟兵勝白黨立委　盧秀燕自認嚴守立場

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民進黨籍市議員張芬郁、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤、謝家宜、陳雅惠今（20）日質詢時，指517立法院會朝野衝突，多名立委為盧系子弟兵，選舉時獲盧秀燕背書、站台，家鄉需要他們努力，卻在立法院打架，令人遺憾又憂心，盧秀燕曾為6連霸立委，難道沒有提點新科立委嗎？
盧秀燕表示自己嚴守市府立場，無關台中市政的議題沒有評論，「行政機關不應該評論民意機關」，堅持不發表意見。
議員陳淑華批評，台中市有6位藍營立委，加上前副市長王育敏、前市議員黃仁，「盧系立委站一排等於白黨的人數」，現在卻因暴力事件切割子弟兵。陳俞融更批評盧秀燕沒有擔當，台中市民看到暴力事件，心裡在淌血，市長卻沒有評論。
張芬郁再指立委徐巧芯之夫、研考會主委劉彥澧被外界批評「白天做民調晚上做網軍」、副秘書林育鴻捲入台北市府士科案偽造會議記錄風波，都是有問題的盧系子弟兵。市議員陳雅惠也表示，市長盧秀燕收編民眾黨蔡壁如當市府有給職顧問，就是直接切入柯文哲的人脈組織系統；重用幕僚世代的鄭照新當副市長，就是擴大自己的政治能量，市府出現人事爭議，卻看不到盧秀燕的立場與態度，只有一再迴避，用人標準是否有問題？
盧秀燕則表示，她要求下屬嚴守紀律、有操守，她對於所屬主管同仁的評論不該超過司法偵辦，「目前為止他們都適任」，有一分證據說一分話、目前司法沒證明他們涉入案件，就不需要評論。