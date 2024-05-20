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IKEA鯊鯊遇強敵！這款海洋玩偶銷量爭世界第一　首用海廢再生材質

▲IKEA當家網紅鯊鯊有對手！根據全球銷量排行來看，2022年推出的BLÅVINGAD海洋系列中，黃色章魚以黑馬之姿挑戰鯊鯊地位。（圖／業者提供）
▲IKEA當家網紅鯊鯊有對手！根據全球銷量排行來看，2022年推出的BLÅVINGAD海洋系列中，黃色章魚以黑馬之姿挑戰鯊鯊地位。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

提到IKEA標誌性兒童玩具，不少台灣人的第一選擇都是「鯊魚玩偶BLÅHAJ」，而事實上，根據瑞典IKEA總部的兒童玩具設計部門透露，以全世界的銷量排行來看，「鯊魚玩偶BLÅHAJ」與「BLÅVINGAD系列的章魚玩偶」長年競爭銷量的第一、第二排名。據悉，IKEA於2022年推出BLÅVINGAD海洋系列，包含多款海洋動物，並且BLÅVINGAD系列是首個使用源自再生的廢棄海洋塑料（OBP）作為填充物的玩偶。

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根據瑞典IKEA Älmhult store以及IKEA兒童玩具設計部門皆表示，IKEA最熱銷的兒童玩具，除了「鯊魚玩偶BLÅHAJ」，擁有鮮黃色外表以及3對觸手1對觸足的「BLÅVINGAD系列章魚玩偶」也在世界各地獲得消費者的喜愛，長年與鯊鯊玩偶爭奪玩具玩偶的銷量的第一名。

▲「BLÅVINGAD系列章魚玩偶」也在世界各地獲得消費者的喜愛，長年與鯊鯊玩偶爭奪玩具玩偶的銷量的第一名。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「BLÅVINGAD系列章魚玩偶」（圖左）也在世界各地獲得消費者的喜愛，長年與鯊鯊玩偶爭奪玩具玩偶的銷量的第一名。（圖／記者鍾怡婷攝）
鯊魚玩偶BLÅHAJ於2012年推出，隨後為了讓兒童玩具更貼近兒童，IKEA成立了兒童研究室，邀請兒童參與玩具新品開發。BLÅVINGAD海洋系列在2022年推出，以孩子對海洋的興趣為靈感，希望激發幼兒以至青少年對玩耍的熱情，並喚起他們對全球最大生物棲息地的好奇心，全新系列的絨毛玩具包含海龜、企鵝、虎鯨、藍鯨還有具代表性的章魚。

並且系列BLÅVINGAD海洋系列也盡量採用回收材料製造，是第一個使用源自再生的廢棄海洋塑料（OBP）作為填充物的玩偶，BLÅVINGAD海洋系列除了玩偶外，還有毛巾和靠枕等各式各樣的海洋主題織品，觸感柔軟，而且採用藍色和綠色，為孩子的空間注入滿滿的海洋氣息。​

▲BLÅVINGAD海洋系列也盡量採用回收材料製造，是第一個使用源自再生的廢棄海洋塑料（OBP）作為填充物的玩偶。（圖／IKEA提供）
▲BLÅVINGAD海洋系列也盡量採用回收材料製造，是第一個使用源自再生的廢棄海洋塑料（OBP）作為填充物的玩偶。（圖／IKEA提供）
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▲瑞典IKEA兒童玩具設計部門，BLÅVINGAD系列的章魚玩偶設計師（左1）現身介紹設計過程。

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