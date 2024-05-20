AI PC好風光！會是產業的轉捩點嗎？為何微軟的角色這麼重要？

AI PC蓄勢待發！算力基礎3大元件各有所長
從去年年底開始，常聽到「2024年是AI PC元年」出現在各大科技場合中。「AI PC（AI Personal Computer ）」顧名思義就是個人電腦本身具有生成式AI功能，使用者不需仰賴網路雲端或伺服器，即可在裝置上執行AI功能。CPU（中央處理單元）、GPU（圖形處理單元），以及NPU（神經網路處理單元）的組合，將成為AI PC算力基礎，3大元件各有所長，但AI PC最大的優勢仍在於搭載特別針對AI運算使用情境設計且整合NPU的AI晶片，可以更高的速度、更低的功耗進行更複雜的AI應用。
不過目前AI PC在定義上並未有詳細的規範外，針對個人電腦裝置要獨立執行到什麼程度才稱得上是AI PC，也沒有一個明確的說法，不過這就是品牌戰火掀起的最大原因，AI PC能做到什麼地步，靠的是各家硬體廠商的功力。
AI PC起飛！「換機潮」成下半年市場焦點 供應鏈大集合
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業界與分析師紛紛放話看好「2024將會是AI PC元年」，不只英特爾，半導體巨頭輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、高通等皆積極發展AI PC晶片，其中英特爾Core Ultra、高通Snapgragon X Elite、超微Ryzen 7000系列等AI處理器接整合了NPU，顯示NPU在AI PC中不可或缺的地位。各家PC品牌廠戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想（Lenovo），以及台廠4品牌宏碁、華碩、微星、技嘉也都一一預告即將推出AI PC。AI PC起飛，處理器和軟體的迭代優化也將迅速出現，可望帶起的「換機潮」成為下半年的市場焦點，進而影響整體PC供應鏈。
細數可能受惠的上游、中游廠商，除了有上述提及的晶片商輝達、超微、英特爾、聯發科，還有記憶體大廠三星、SK、美光、海力士、華邦電、南亞科，以及晶圓代工龍頭台積電、封測廠日月光。關鍵零組件涵蓋電源供應的台達電、光寶，散熱廠雙鴻、奇鋐，ABF載板雙雄，硬體組裝的廣達、緯創、鴻海、仁寶、英業達、和碩。
作業系統商微軟為何可望成為點亮產業的關鍵要角？
提及換機潮，獨大的作業系統商微軟扮演至關重要的角色，外媒《CNBC》表示，微軟在全球AI競賽中，相較於其他公司最具明顯的優勢是其對Windows的所有權，這為微軟提供了龐大的PC用戶群。再者，將於今年推出的Windows 12內建的Copilot人工智慧助理，可與作業系統和軟體共同協作，其所更新的功能還能支援語言模型，為用戶帶來全新的AI體驗。微軟將於5月21日至23日舉行「Microsoft Build 開發者大會」，屆時將展示最新的人工智慧項目，引發全球市場與產業的關注。
今年Q1全球PC出貨量逐漸復甦，業界普遍看好換機潮與AI PC將帶動未來銷量，不過，AI PC與一般PC相比，究竟有何好處？從資安面向觀察，AI PC在資料處理方面能直接從本地端進行，少了上傳至雲端的動作，可減少資料外流的機會；至於在運算速度方面，宏碁董事長陳俊聖早已給出答案，過去使用者用PC找資料，未來則能直接用PC找答案，也由於是在本地端執行AI運算，故無須考量網路速度，大幅縮短使用時間。
業界指出，若說2024為AI PC元年，2025年則是AI PC爆炸性的一年，微軟在即將舉行的開發者大會上發布的AI項目，能否成為推進產業的關鍵角色？AI PC能成功掀起換機潮嗎？供應鏈廠商能否藉此推升營運成長，種種期待，外界翹首以盼。