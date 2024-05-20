未來也會穿！蕭美琴預告明日穿搭　NASA衛星照上身　

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭美琴說，昨晚外交迎賓酒會由CJean簡君嫄設計，布料以人造皮革搭配蜂巢設計拼接，融合傳統與現代設計元素。蜂巢布料象徵團結、合作與集體努力的力量；而人造皮革符合持續發展和倫理時尚的倡議，展現對環保意識的承諾。
520則穿上設計師潘怡良的服裝。設計上精選本土企業儒鴻生產的布料，強調材料的永續性和功能性，具有透氣性，確保穿著舒適。設計上採用簡約而優雅的風格，融合現代感和實用性，旨在展現出一種簡潔的美學理念。
蕭美琴說明，白色上衣搭配黑色褲子的設計，是以簡潔的線條和剪裁來凸顯時尚感，同時生產過程也充分考慮到對環境的影響，減少資源浪費。這種設計理念不僅體現了對環境的尊重，也呼應了當代消費者對於永續時尚的態度。
蕭美琴同時預告明日接待外賓穿搭，將穿上CJean簡君嫄設計的西裝，結合NASA衛星照而重新設計台灣地圖所製成的絲巾。圖騰除了展現台灣的現代風貌與地理位置，也希望彰顯台灣在國際舞台上的地位與責任，將其作為西裝外套點綴的領巾，更有為台灣承擔重任的含義。
蕭美琴說，這套西裝除了有這麼特別的含義之外，更重要的是很筆挺、很透氣，還具有抗皺、易維護的優點，很適合自己穿著風格，「謝謝設計師這麼別出心裁的設計！」
更多「520賴清德就職」相關新聞。