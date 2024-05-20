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未來也會穿！蕭美琴預告明日穿搭　NASA衛星照上身　

▲蕭美琴預告明日接待外賓穿搭，皆出自台灣資深與新銳知名設計師之手。（圖／攝影中心）
▲蕭美琴預告明日接待外賓穿搭，皆出自台灣資深與新銳知名設計師之手。（圖／攝影中心）

記者陳威叡／台北報導

副總統蕭美琴從昨晚外交迎賓酒會、今日520就職大典服裝別具心裁，身著服飾成為關注「嬌」點，而蕭美琴也在社群平台發文坦言，自己平常沒有在服裝上做過多的思考，但在重要的日子，特別商請台灣資深與新銳設計師規劃，也預告明日將穿西裝接待外賓，搭配NASA衛星照設計的台灣地圖絲巾，更強調這幾套服裝典雅且耐穿，以後重要外交活動，「還是會重複穿出來呈現在國際友人面前！」

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蕭美琴說，自己平常沒有在服裝上做過多的思考，但520是重要的日子，是台灣人民託付責任的時刻。這前後3天，特別商請台灣資深設計師潘怡良及新銳設計師簡君嫄幫她規劃服裝，不但典雅且耐穿，以後重要外交活動，「還是會重複穿出來呈現在國際友人面前！」

蕭美琴說，昨晚外交迎賓酒會由CJean簡君嫄設計，布料以人造皮革搭配蜂巢設計拼接，融合傳統與現代設計元素。蜂巢布料象徵團結、合作與集體努力的力量；而人造皮革符合持續發展和倫理時尚的倡議，展現對環保意識的承諾。

520則穿上設計師潘怡良的服裝。設計上精選本土企業儒鴻生產的布料，強調材料的永續性和功能性，具有透氣性，確保穿著舒適。設計上採用簡約而優雅的風格，融合現代感和實用性，旨在展現出一種簡潔的美學理念。

蕭美琴說明，白色上衣搭配黑色褲子的設計，是以簡潔的線條和剪裁來凸顯時尚感，同時生產過程也充分考慮到對環境的影響，減少資源浪費。這種設計理念不僅體現了對環境的尊重，也呼應了當代消費者對於永續時尚的態度。

蕭美琴同時預告明日接待外賓穿搭，將穿上CJean簡君嫄設計的西裝，結合NASA衛星照而重新設計台灣地圖所製成的絲巾。圖騰除了展現台灣的現代風貌與地理位置，也希望彰顯台灣在國際舞台上的地位與責任，將其作為西裝外套點綴的領巾，更有為台灣承擔重任的含義。

蕭美琴說，這套西裝除了有這麼特別的含義之外，更重要的是很筆挺、很透氣，還具有抗皺、易維護的優點，很適合自己穿著風格，「謝謝設計師這麼別出心裁的設計！」

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