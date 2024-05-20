買冷氣想省電看「這數值」最準！老闆認：越大越好　品牌排行曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
冷氣省電度有量化數據！簡單看懂「CSPF值」
市面上冷氣都標榜「能源效率一級」，要怎麼分辨誰更省電？日前怡和家電的強老闆就拍片表示，「這個一級能源，是政府給出來的節能標章，他的能耗範圍還蠻廣的，更精準的判斷冷氣節能效率的話，就要看CSPF值」。
強老闆解釋，「在2017年之前，市場上都還是使用EER值（能源效率比），簡單來說就是去算要用多少電力去驅動冷氣，但現在台灣基本上全面改用CSPF值，後者還加入了季節性的評估因素，簡單來說這個數字越大越省電」。
CSPF是「Cooling Seasonal Performance Factor」的縮寫，中文譯名為冷氣季節性能因數，國際上普遍皆採用這項數據，簡單來說，冷氣的CSPF 值每提高 0.1，就可節約 2至3% 用電。
冷氣實戰誰最省電？師傅曝2024年最新品牌排行
事實上，日前YouTube頻道「空調小教室」的洗冷氣師傅老柯，也憑藉自己聽過許多客戶分享的實際使用經歷，排出各種條件的排行榜，而在「最省電」項目中，奪得冠軍的是日系名牌「大金」，第二名之後依序為「Panasonic國際牌」、「日立」、「三菱電機」、「三菱重工」。
不過老柯也強調，因為現在市面上冷氣都已經是一級效能，「各大品牌都是差不多的區間，每兩個月省下來的電費價格，差異會非常小」。