吳卓源淪「小三」風波慘丟工作！竟拒絕富商演唱邀約 神祕內幕曝
▲歌手吳卓源因為捲入「小三」風暴，丟失所有代言和演唱會，不過近期有富商送暖，表示想邀請她到私人派對上唱歌，卻遭到經紀人拒絕。（圖／三立提供）
記者
施以慧、 黃雅琪／綜合報導
｜ 2024-05-20 19:47:14 2024-05-20 20:10:23
有「鄉民老婆」封號的歌手吳卓源4月初陷入「小三」風暴，與有女友的男星朱軒洋在公園親熱，還坐在男方大腿上，激情畫面一曝光，讓吳卓源瞬間丟失所有代言，就連原定的活動與8月分演唱會都全面取消，事發至今將近2個月，吳卓源的IG也沒有再更新任何動態。不過日前就有富商送暖，表示要邀請吳卓源到私人派對上表演，希望她能受到鼓勵而振作起來，本台記者求證吳卓源經紀人，不過對方在截稿前，尚未回應。
▲有富商找上吳卓源，希望吳卓源能前來私人派對演唱，卻遭到拒絕。（圖／三立電視提供）
根據《鏡周刊》報導，這名富商的小孩是吳卓源的粉絲，由於不忍心看見偶像跌落谷底，於是才邀請吳卓源到到私人生日派對上演唱幾曲，不過卻遭到經紀人拒絕，表示目前只接春酒、尾牙，或是校園演唱，不考慮私人場合，可見吳卓源對於回歸演藝圈仍然抱持期待。但復出之路相當艱難，因為吳卓源目前的唯一的公開活動，僅剩6月分南台科大的校園演唱一檔，其餘活動全喊卡，而吳卓源與朱軒洋合作演出的電影《愛情城事》，劇組也在醜聞爆發後，封殺兩人，讓兩人退出宣傳陣容。
有知情人士指出，吳卓源在4月分時，幾乎足不出戶，天天在家以淚洗面，直到近期才漸漸踏出家門，準備新專輯，而她的感情生活也逐漸歸於平淡。另外先前與她合作過的E.SO瘦子（陳昱榕），在吳卓源醜聞爆發當下，曾發文表態：「if you don't know now you know.」被外界議論是否是在暗諷吳卓源，不過日前瘦子出席公開場合，也正式向外界澄清，「只是在轉發歌詞，大家喜歡相信自己所相信的。」但瘦子取消追蹤吳卓源的社群動態，仍是事實。 ▲瘦子在吳卓源醜聞爆出當下，立即取消追蹤女方的社群，還發文疑似暗諷對方，事後雖然澄清，但網友不願買單。（圖／翻攝KKBOX）
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