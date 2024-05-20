自由車／慢騎漫遊！雲嘉南自行車之旅正夯　召募單車愛好者當導覽

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召募單車愛好者加入導覽 推廣在地之美
雲管處18、19兩日於北門遊客中心舉辦2024年的自行車領騎人員培訓，結合了自行車運動專業與在地資源。三位講師分別為知名自行車運動領騎達人朱輩彰分享自行車騎行實候與科技應用等專業技能、近年來培訓出數百位領騎人員的澎湖單車達人許秋珍分享自行車運動旅遊推廣的經驗，還有曾經擔任過台南旅行同業公會理事長的蘇榮堯老師為大家介紹雲嘉南地區的觀光資源，讓上課的學員們不但能熟悉在地旅遊觀光特色，更能好好的駕馭領騎的各種技能，成為雲嘉南地區自行車運動與旅遊的最佳宣傳大使。
雲嘉南風景區管理處處長許宗民也親自出席了領騎培訓，並且和車友們分享管理處今年的各項措施。雲嘉南今年推出「白金騎跡雲嘉南」這個自行車運動旅遊品牌，還將舉辦一系列的活動，邀請國內外所有愛好自行車旅遊的雙友們，來到雲嘉南體驗白金級的自行車運動旅遊。
接下來，5月25日將由「輪轉山海圳 邁向成功之路」揭開一系列活動的序幕，時隔一週，6月1日將配合觀光署舉辦世界自行車日的響應活動，希望透過一場又一場的自行車活動，推廣雲嘉南成為國內自行車運動旅遊的最佳目的地。
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