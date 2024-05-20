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自由車／慢騎漫遊！雲嘉南自行車之旅正夯　召募單車愛好者當導覽

▲雲管處為了長期推廣轄區內自行車旅遊，舉辦今年度的自行車領騎人員培訓。（圖／雲管處提供）
▲雲管處為了長期推廣轄區內自行車旅遊，舉辦今年度的自行車領騎人員培訓。（圖／雲管處提供）

記者廖聿偉/綜合報導

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下簡稱雲管處)為了長期推廣轄區內自行車旅遊，舉辦今年度的自行車領騎人員培訓。總計有來自全台各地超過100位車友們報名參加。除了將近五十位臺南在地民眾之外，還有許多來自全臺各地的車友們踴躍報名，希望透過這兩梯次的訓練，為雲嘉南地區培養更多訓練完整的領騎人員，可為在地帶動更大規模的自行車運動旅遊能量，進而推廣在地觀光，讓更多人來到這裡享受自行車的運動與觀光樂趣。

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雲管處轄區內有「嘉義糖鐵、夕鹽」和「台江」兩條多元自行車路線，適合民眾來騎遊與體驗。今年，雲管處更推出一系列自行車相關的多元活動，希望藉由這樣的推廣，讓遊客們不再走馬看花，而有更長的時間，更深入的留在雲嘉南，用不一樣的速度、更廣的角度，來認識臺灣的西南海濱地帶。儘管瀕海、儘管多是樸實的農漁村聚落，但卻擁有不一樣的生命力，發展出截然不同的人文和生態景觀，期盼藉由自行車的深度旅遊，讓更多人認識這塊土地。

召募單車愛好者加入導覽 推廣在地之美

雲管處18、19兩日於北門遊客中心舉辦2024年的自行車領騎人員培訓，結合了自行車運動專業與在地資源。三位講師分別為知名自行車運動領騎達人朱輩彰分享自行車騎行實候與科技應用等專業技能、近年來培訓出數百位領騎人員的澎湖單車達人許秋珍分享自行車運動旅遊推廣的經驗，還有曾經擔任過台南旅行同業公會理事長的蘇榮堯老師為大家介紹雲嘉南地區的觀光資源，讓上課的學員們不但能熟悉在地旅遊觀光特色，更能好好的駕馭領騎的各種技能，成為雲嘉南地區自行車運動與旅遊的最佳宣傳大使。

雲嘉南風景區管理處處長許宗民也親自出席了領騎培訓，並且和車友們分享管理處今年的各項措施。雲嘉南今年推出「白金騎跡雲嘉南」這個自行車運動旅遊品牌，還將舉辦一系列的活動，邀請國內外所有愛好自行車旅遊的雙友們，來到雲嘉南體驗白金級的自行車運動旅遊。

接下來，5月25日將由「輪轉山海圳 邁向成功之路」揭開一系列活動的序幕，時隔一週，6月1日將配合觀光署舉辦世界自行車日的響應活動，希望透過一場又一場的自行車活動，推廣雲嘉南成為國內自行車運動旅遊的最佳目的地。

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