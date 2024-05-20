民團明立院集結擋「國會改革法案」 318學運領袖陳為廷也轉貼了
多個民間團體將在明（21）日集結立法院外，訴求退回國會改革三法，呼籲藍白兩黨懸崖勒馬莫再一意孤行，邀請關心台灣民主的朋友一齊塞滿青島東路立法院門口，讓議場內的委員們正視人民訴求，而318太陽花學運領袖之一的陳為廷稍早也轉貼該則臉書貼文，號召群眾於立院外集結。
記者林怡昕／台北報導
根據經濟民主連合貼文指出，該行動將分為白天、晚上兩梯次，分別由公民排班，NGO 團體與台派 KOL 輪流直播，晚間則是下班下課，立院集結。
其中訴求包含「改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益」、「退回國會三法，由委員會重審，517 議事錄不予承認」、「拒絕立院變人大，抗議藍白沒收民主」、「委員會應實質討論各黨提案：停止濫用逕付二讀、全案保留、封殺提案、散會動議」、「沒有討論，不是民主；全案保留，等於沒審；封殺提案，威權復辟」。
該行動聲明也強調，藍白兩黨無理操弄國會議事程序，以國會改革之名行濫權之實，前日晚間已有千餘名群眾聚集立院要求退回法案、實質審查，呼籲藍白兩黨懸崖勒馬莫再一意孤行。行動邀請關心台灣民主的朋友一齊塞滿青島東路立法院門口，讓議場內的委員們正視人民訴求。