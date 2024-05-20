王品「旬嚐」頂級火鍋宣布5/27結束營業！開業不到一年急收原因曝
驚！王品集團最頂級火鍋「旬嚐 精緻鍋物」，確定將於5月27日起暫停營業，開業不到一年急收原因曝光，業者透露「調整資源分配，以提升營運績效，希望達到最佳經營配置，「旬嚐」將另尋新址重新營運，原地將以集團其他品牌進駐。
記者蕭涵云/台北報導
2023年8月才創立的王品集團火鍋品牌「旬嚐 精緻鍋物」，身為集團內第8個火鍋品牌，「旬嚐」主打可享受和牛、活體海鮮的頂級吃法，客單價落在1500～1800元，讓「旬嚐」可說是王品集團最貴的火鍋品牌，不料開幕至今未滿一年就收攤，讓不少粉絲相當錯愕。
王品最新日式頂級火鍋「旬嚐 精緻鍋物」，不只最貴單人套餐3600元，去年開幕時還大手筆端出適用8人分享的「最貴套餐」，要價33900元可一嚐帝王蟹海鮮珠寶盒！每個包廂還配置專業侍食師，消費者可享受專人桌邊服務，從火鍋下菜，剝蝦、剝螃蟹、龍蝦去殼，到玉米去梗，通通不用自己動手，成為最大噱頭。
王品集團向來以多品牌為發展策略，業者表示，「積極評估市場特性與盤點既有資源，嚴守財務紀律、調整品牌組合及經營規模，以『騰籠換鳥』的形式，提升經營效率，希望「持盈保泰」達到最佳經營配置。
為期許符合消費者的期待，也能兼顧同仁及投資人的權益。王品集團自2018年來，不斷評估市場特性與自身資源。
沒想到2023年才創立的火鍋品牌「旬嚐」，已確認將於5月27日起暫停營業，另尋新址重新營運，原地將以集團其他品牌進駐。業者表示感謝消費者這段期間的支持。未來王品集團定期檢視消費者的喜愛程度，隨時調整營運資源，以提升營運績效，希望達到最佳經營配置，從餐飲品類、餐廳選址都能更有競爭力。