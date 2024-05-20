國宴席開近百桌！菜色共8道主菜　菜色理念融入這6大關鍵詞

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賴清德表示，今年是台南400年，選在台南舉辦總統就職國宴，格外具歷史意義，也展現新政府在未來建設上，達到均衡台灣的目標，讓處處可安居、人人可樂業。
賴清德提到，台南不僅有南科和沙崙智慧綠能科學城，也有400年的歷史古蹟，科技與文化並存，可謂是台灣其他縣市的縮影，歡迎海內外貴賓到台灣各個城市旅行，與台灣建立更深厚、更長遠的友誼。
他說，今日國宴食材來自全台22個縣市，兼顧台灣每一個族群的做法，希望藉此展現台灣多元族群文化的特色。
台南市長黃偉哲指出，今天有超過500位的外賓來到台南，除了代表國人誠摯歡迎，也希望貴賓很快就能擇日再訪，探尋府城魅力。另外今日市府精心準備富有台南特色的國宴伴手禮，相信這份用心能夠讓前來參與國宴的國內外賓客，看到台灣最好的一面。
今天國宴席開近百桌，共有8道主菜，菜色理念融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞，第一道主菜「永續啟航」以當季蔬菜拼盤搭配五大族群沾醬（閩南、客家、外省、原住民、新住民），第二道菜「在地紮根」則是五大族群代表性小吃；第三至第七道菜分別為「南國醬滷」結合潮州滷水和台灣滷味、「客韻陳厚」竹筍菜脯雞湯、「原味純粹」刺楤黃錫鯛 、「老菜彌新」春梅排骨、「百年飄香」蝦仁飯，盡顯台灣美食的廣度與多樣性。
最後第八道則是「國際之光」甜點與水果，展現台灣在國際上逐步被看見的能量，希望透過國宴菜色的設計讓賓客充分品味台灣美食魅力。
至於520國宴特製的台南特色伴手禮組合，包括「深緣及水-酥餅禮盒」、「古寶無患子-活膚皂禮盒」、「臺風造酒-臺南風味精釀啤酒」、「臺南果醬男孩-紅酒桑椹果醬」以及「臺塩海洋鹼性離子水」，禮品皆出自臺南在地知名廠商。此外，府城之聲廣播電臺康銀壽董事長贊助特色伴手禮，包括被譽為「鹽中的魚子醬」之北門頂級鹽花、鳳梨酥以及吳寶春麵包。
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