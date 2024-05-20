中職取消「波西條款」但書！本壘攻防怎麼判？　球評黃忠義這樣說

我是廣告 請繼續往下閱讀
波西條款（Buster Posey Rule）是指美國職棒大聯盟自2014年起明文嚴格禁止本壘攻防衝撞的規定。由於條款制定源自前舊金山巨人隊明星捕手Buster Posey於賽事中遭到跑者衝撞而受傷，導致賽季提前報銷，因此被稱為波西條款。
2011年5月25日，Buster Posey在跟邁阿密馬林魚隊比賽中，進行本壘攻防，因為跑者Scott Cousins撞傷退場，Buster Posey事後診斷為韌帶斷裂，並且賽季報銷，因此大聯盟也明定禁止，本壘衝撞的規範，2016年起，中職跟日職都開始跟進。
波西條款的精神在於，「捕手或其餘守備球員在完成捕球之前，不得阻擋跑者行進路線或本壘板；跑者亦不得對已持球的捕手進行衝撞。」
中職取消但書 球迷反應不一
中職今特別召開總教練會議進行討論，結論為「本壘攻防時，除非捕手先接到球，否則捕手不能進入跑者有得分意圖的本壘路徑。若捕手在接到球前，進入跑者路徑，主審得以判定跑者安全上壘得分」。
中職也確定取消「波西條款」但書，「包含接球路徑預測，在未接到球之前都不應該阻擋跑者路徑」，根據參加總教練會議的相關人士指出，這部分其實就是保護攻守雙方，不會只有保護一方，因此中職修改也是經過各隊同意。
不過網路上有一些球迷，以及平時喜歡當反指標的棒球網紅等，都相當不以為然，甚至留言笑中職的作法是「馬傑森條款」。
中職本壘衝撞爭議 球評黃忠義怎麼看？
對此，黃忠義表示：「中職的本壘攻防戰，因為這樣可能會更精彩，但也會避免衝撞，原則還是不但要保護跑壘員，也要保護捕手。」
黃忠義強調，「未持球是不能站在跑線上，相信應該所有教練、裁判都能夠理解，至於接了球，捕手也是要留「位置」讓跑壘員去觸壘，但捕手也要保護自己，這相對說也是折衷的狀況，避免衝撞，對聯盟來說，也十分合理。」
中職聯盟早在3年前，就解釋過波西條款的爭議，當時為了要解釋捕手陳家駒跟陳俊秀的本壘攻防，秘書長馮勝賢也親上火線示範，其實就是為了說明，波西條款也不但保護捕手，同時也保護跑者，才更合理。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁