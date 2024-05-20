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中職取消「波西條款」但書！本壘攻防怎麼判？　球評黃忠義這樣說

▲樂天桃猿內野手馬傑森回本壘時與台鋼雄鷹捕手張肇元發生本壘衝撞，今天中職也提出取消波西條款但書。（圖／記者葉政勳攝）
▲樂天桃猿內野手馬傑森回本壘時與台鋼雄鷹捕手張肇元發生本壘衝撞，今天中職也提出取消波西條款但書。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

中職聯盟今（20）日進行總教練會議，會議中不但再度提到未來，重播輔助判決除了2次固定次數外，若成功挑戰，可保留，若失敗2次就沒有再挑戰資格，此外，最重要的是中職解釋，也取消「波西條款」（Buster Posey Rule）的但書，這代表，未來捕手在並未持球狀況下，不能阻擋跑者路線，相較之下，若是跑者故意衝撞捕手，也是會被判出局，維持「波西條款」的精神在，而名球評「東哥」黃忠義也提到，聯盟做出不錯的判決，也針對這些案例有一些折衷的條例，十分合理。

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何謂「波西條款」？　保護者是誰

波西條款（Buster Posey Rule）是指美國職棒大聯盟自2014年起明文嚴格禁止本壘攻防衝撞的規定。由於條款制定源自前舊金山巨人隊明星捕手Buster Posey於賽事中遭到跑者衝撞而受傷，導致賽季提前報銷，因此被稱為波西條款。

2011年5月25日，Buster Posey在跟邁阿密馬林魚隊比賽中，進行本壘攻防，因為跑者Scott Cousins撞傷退場，Buster Posey事後診斷為韌帶斷裂，並且賽季報銷，因此大聯盟也明定禁止，本壘衝撞的規範，2016年起，中職跟日職都開始跟進。

波西條款的精神在於，「捕手或其餘守備球員在完成捕球之前，不得阻擋跑者行進路線或本壘板；跑者亦不得對已持球的捕手進行衝撞。」

中職取消但書　球迷反應不一

中職今特別召開總教練會議進行討論，結論為「本壘攻防時，除非捕手先接到球，否則捕手不能進入跑者有得分意圖的本壘路徑。若捕手在接到球前，進入跑者路徑，主審得以判定跑者安全上壘得分」。

中職也確定取消「波西條款」但書，「包含接球路徑預測，在未接到球之前都不應該阻擋跑者路徑」，根據參加總教練會議的相關人士指出，這部分其實就是保護攻守雙方，不會只有保護一方，因此中職修改也是經過各隊同意。

不過網路上有一些球迷，以及平時喜歡當反指標的棒球網紅等，都相當不以為然，甚至留言笑中職的作法是「馬傑森條款」。

中職本壘衝撞爭議　球評黃忠義怎麼看？

對此，黃忠義表示：「中職的本壘攻防戰，因為這樣可能會更精彩，但也會避免衝撞，原則還是不但要保護跑壘員，也要保護捕手。」

黃忠義強調，「未持球是不能站在跑線上，相信應該所有教練、裁判都能夠理解，至於接了球，捕手也是要留「位置」讓跑壘員去觸壘，但捕手也要保護自己，這相對說也是折衷的狀況，避免衝撞，對聯盟來說，也十分合理。」

中職聯盟早在3年前，就解釋過波西條款的爭議，當時為了要解釋捕手陳家駒跟陳俊秀的本壘攻防，秘書長馮勝賢也親上火線示範，其實就是為了說明，波西條款也不但保護捕手，同時也保護跑者，才更合理。

▲樂天桃猿內野手馬傑森回本壘時與台鋼雄鷹捕手張肇元發生本壘衝撞，聯盟也解釋波西條款精神。（圖／記者葉政勳攝）
▲樂天桃猿內野手馬傑森回本壘時與台鋼雄鷹捕手張肇元發生本壘衝撞，聯盟也解釋波西條款精神。（圖／記者葉政勳攝）
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