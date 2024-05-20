張孝全許瑋甯《誰是被害者2》原班底華麗回歸　再揭超狂國際卡司

我是廣告 請繼續往下閱讀
而口碑收視俱佳的NETFLIX華語影集《誰是被害者：第2季》也將在北影首播前兩集，本季不僅原班人馬張孝全、許瑋甯、李沐華麗回歸，另邀蘇慧倫、藤岡靛、劉俊謙等國際卡司加持，勢必再掀一波浪潮。
由影帝吳慷仁主演的《塑膠花》，講述更生人大叔與李沐飾演的富家千金，如何意外成為亡命鴛鴦，又在笑鬧之中梳理出背後不為人知的神祕真相。除此之外，公視全新時代劇集，由連俞涵、施名帥、黃冠智等人主演，講述二戰時期漂流在外的台灣戰俘故事《聽海湧》，先前在法國里爾「Series Mania」劇集展獲得熱烈好評，如今將在北影舉行台灣首映。
另外今年「台灣短SHOW」短片集更有許多金獎演員力挺支持，好比《屍落人間》即由劉冠廷演出最文青殭屍，和影后謝欣穎談上一段跨物種的不了情，加上蔡明修、劉品言同台飆戲，卡司華麗程度不輸商業大片。
2024台北電影節將於6月21日至7月6日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，影展選片指南將於6月8日登場、票券將於6月9日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道