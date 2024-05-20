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張孝全許瑋甯《誰是被害者2》原班底華麗回歸　再揭超狂國際卡司

▲《誰是被害者：第二季》原班底許瑋甯（左）、張孝全（中）、李沐回歸，攜藤岡靛（右）聯手辦案。（圖／台北電影節）
▲《誰是被害者：第二季》原班底許瑋甯（左）、張孝全（中）、李沐回歸，攜藤岡靛（右）聯手辦案。（圖／台北電影節）

記者黃雅琪／綜合報導

2024第26屆台北電影節今（20）日公布全新片單，共19部汲取台灣養分的作品，以各自最獨特的視角聚焦不同議題，由國際大導蔡明亮「行者」系列最新作品《無所住》領銜，加上金獎陣容張孝全、許瑋甯、李沐再次攜手合作NETFLIX首部續約華語懸疑推理影集《誰是被害者：第2季》，以及影帝吳慷仁為首的《塑膠花》，更有入選法國里爾「Series Mania」劇集展肯定的《聽海湧》。

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蔡明亮「行者」系列緩步12年，邁入第10篇章；此次《無所住》踏上美國疆土，慢行於溪流樹林、城區街巷，行過華盛頓紀念碑，對映平行時空裡亞儂的生活日常，看似無干，又像對倒，發人深省。

而口碑收視俱佳的NETFLIX華語影集《誰是被害者：第2季》也將在北影首播前兩集，本季不僅原班人馬張孝全、許瑋甯、李沐華麗回歸，另邀蘇慧倫、藤岡靛、劉俊謙等國際卡司加持，勢必再掀一波浪潮。

▲蔡明亮新作《無所住》登上台北電影節。（圖／台北電影節）
▲蔡明亮新作《無所住》登上台北電影節。（圖／台北電影節）
▲吳慷仁在《塑膠花》片中化身金毛男子。（圖／台北電影節）
▲吳慷仁在《塑膠花》片中化身金毛男子。（圖／台北電影節）
由影帝吳慷仁主演的《塑膠花》，講述更生人大叔與李沐飾演的富家千金，如何意外成為亡命鴛鴦，又在笑鬧之中梳理出背後不為人知的神祕真相。除此之外，公視全新時代劇集，由連俞涵、施名帥、黃冠智等人主演，講述二戰時期漂流在外的台灣戰俘故事《聽海湧》，先前在法國里爾「Series Mania」劇集展獲得熱烈好評，如今將在北影舉行台灣首映。

另外今年「台灣短SHOW」短片集更有許多金獎演員力挺支持，好比《屍落人間》即由劉冠廷演出最文青殭屍，和影后謝欣穎談上一段跨物種的不了情，加上蔡明修、劉品言同台飆戲，卡司華麗程度不輸商業大片。

2024台北電影節將於6月21日至7月6日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，影展選片指南將於6月8日登場、票券將於6月9日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。

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